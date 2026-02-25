Puče: Pielaidi valsts noslēpumam vēl pieciem deputātiem pēta: ko tik ilgi var pētīt? 0
Drāma, kas Latvijā plosās, saistībā ar pielaidi Valsts noslēpumam, ir jautrs pasākums, kam daudzi seko. Nu jau vairāki pilsētu mēri ir atlaisti, atkāpušies paši un šis viens likums ir pabīdījis nost no krēsliem ilggadīgus pilsētu vadītājus.
Truksim Jūrmalā pielaides nav, Bartašēvičam Rēzeknē nav, Madonas vicemēram Šķēlem arī nav, bet Helmanis pats “notinās”. “Viņu ieliekam iekavās, jo viņš tur neparādās ne pie tām pilnvarām, ne pielaidēm. Bet ko saka Valsts drošības dienests? Vēl 5 pašvaldību vadītāju vietniekiem pēta pielaidi. Ko tik ilgi var pētīt? Tik daudz to noslēpumu mums?” TV24 raidījumā “Stopkadri” jautā Armands Puče.
