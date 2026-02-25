Puče: Pielaidi valsts noslēpumam vēl pieciem deputātiem pēta: ko tik ilgi var pētīt? 0

LA.LV
6:30, 25. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Drāma, kas Latvijā plosās, saistībā ar pielaidi Valsts noslēpumam, ir jautrs pasākums, kam daudzi seko. Nu jau vairāki pilsētu mēri ir atlaisti, atkāpušies paši un šis viens likums ir pabīdījis nost no krēsliem ilggadīgus pilsētu vadītājus.

Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta 5
Kokteilis
10 slaveni cilvēki, kuriem nekad nav bijis seksa. Iemesli ir fascinējoši
Lasīt citas ziņas

Truksim Jūrmalā pielaides nav, Bartašēvičam Rēzeknē nav, Madonas vicemēram Šķēlem arī nav, bet Helmanis pats “notinās”. “Viņu ieliekam iekavās, jo viņš tur neparādās ne pie tām pilnvarām, ne pielaidēm. Bet ko saka Valsts drošības dienests? Vēl 5 pašvaldību vadītāju vietniekiem pēta pielaidi. Ko tik ilgi var pētīt? Tik daudz to noslēpumu mums?” TV24 raidījumā “Stopkadri” jautā Armands Puče.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Madonas vicemēram Šķēlam pielaide valsts noslēpumam esot atteikta par 28 gadus seniem grēkiem
“Neesmu mēra vietnieks,” pielaidi valsts noslēpumam nesaņem un atkāpjas Madonas vicemērs Šķēls
Braucieni uz Krieviju, radinieki Baltkrievijā un propaganda: VDD atklāj, kāpēc mēriem var atteikt pielaidi valsts noslēpumam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.