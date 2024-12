Ārste: “Mums ir jāmāca un jāveicina izpratne, ka rūpes par savu veselību sākas ar paša cilvēka iesaisti” Ieteikt







Latvijā arvien biežāk tiek runāts par veselības pratību – cilvēku spēju saprast, novērtēt un izmantot informāciju par savu veselību, lai pieņemtu prātīgus lēmumus. Šis jautājums ir īpaši svarīgs, lai veicinātu sabiedrības dalību skrīninga programmās un savlaicīgu slimību diagnostiku. Par šo tēmu TV24 raidījumā “Uz līnijas” runāja RSU profesore, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Ginekoloģijas klīnikas vadītāja un dzemdību speciāliste Jana Žodžika.

“Veselības pratība diemžēl mums nav pietiekama, un par to ir jāsāk mācīt jau skolā – vairāk un detalizētāk,”

sacīja profesore Žodžika. Viņa uzsvēra, ka veselības pratība ir ilgtermiņa risinājums, kas sabiedrībā jāieaudzina no paaudzes paaudzē. Lai to panāktu, nepieciešama ne tikai izglītība skolās, bet arī nepārtraukta informācijas sniegšana sabiedrībai par veselības pārbaudēm un to nozīmīgumu.

Profesore uzsvēra, ka efektīvas informēšanas pasākumi nedrīkst būt īslaicīgas kampaņas, bet gan nepārtraukts process: “Šai informācijai ir jābūt nevis kampaņveidīgai, bet gan nepārtrauktai.” Turklāt ir būtiski pielāgot informāciju dažādām sabiedrības grupām, ņemot vērā to, kādus informācijas kanālus tās izmanto.

Viens no nozīmīgākajiem veselības pratības veicināšanas balstiem ir ģimenes ārsti. “Ģimenes ārsts ir tas, pie kura cilvēks agri vai vēlu, retāk vai biežāk tomēr nonāk,” norādīja Žodžika. Viņa slavēja ģimenes ārstu darbu, atgādinot pacientiem par profilaktiskajiem izmeklējumiem, tomēr uzsvēra, ka vēl ir iespējas šo darbu paplašināt, īpaši reģionos.

Profesores teiktajā spilgti izskanēja aicinājums sabiedrībai apzināties savu lomu veselības uzlabošanā: “Mums ir jāmāca un jāveicina izpratne, ka rūpes par savu veselību sākas ar paša cilvēka iesaisti.”

Veselības pratība nav tikai veselības aprūpes speciālistu atbildība – tā ir kopīgs darbs, kas prasa sabiedrības un valsts institūciju sadarbību. Profesore Žodžika aicināja pieņemt ilgtermiņa risinājumus, kas nodrošinātu, ka cilvēki arvien aktīvāk piedalās profilaktiskajās programmās un rūpējas par savu veselību. Tas ir būtisks solis uz veselīgāku un izglītotāku sabiedrību.

Projektu “Uz Līnijas. Dzīvesveids” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild AS “TV Latvija”.