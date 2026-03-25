Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojis drons, kas eksplodējis. Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija, Gaisa spēki identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.
Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības.
Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts, pauž ministrija un atzīmē, ka civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai.
Ko tas nozīmē Latvijai? Vai šādi gadījumi varētu būt arvien biežāki? Jautāju Artim Pabrikam, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktoram, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājam. Turpinājumā viņa skaidrojums.
Par spīti tam, ka mēs nezinām, vai tas vienkārši bija nomaldījies, vai arī tā bija tīša provokācija, ir skaidrs, ka šādu gadījumu atkārtošanās būs tikai laika jautājums. Ar to mums jārēķinās.
Vienlaikus mums tas jāskata kontekstā ar pasaules dinamiskajām izmaiņām ģeopolitikā. Svarīgs aspekts, kas šobrīd vērojams Persijas līča karā, kas pašlaik norisinās, ir tas, ka autoritārās varas, jo īpaši Krievija, ir ieguvusi papildu finansējumu pateicoties tam, ka ASV ir atcēlušas sankcijas Krievijas energoresursiem. Vienlaikus notikusi arī pretimnākšana Baltkrievijai, kas faktiski ir Krievijas sastāvdaļa un vasaļvalsts, no turienes plānojot importēt minerālmēslus, kas arī ir viena no lietām, kas nāca caur Persijas jūras līci.
Līdz ar to Krievijai šeit ir divas pozitīvas lietas: tā iegūst papildu līdzekļus, un tai kļūst acīmredzams, ka spēcīgākā pasaules vara – ASV – īsti nevar tikt galā ar Irānu, kas tādējādi rada jaunus eskalācijas draudus pret Rietumu pasauli, Eiropu. Visas modernās tehnoloģijas un Rietumu militārās spējas nemaz nav tik nepārvaramas, kā izskatās.
Ko šī drona ielidošana nozīmē Latvijai? Mums ir vēl ātrāk jāstrādā ne tikai pie pretgaisa aizsardzības sistēmām, ne tikai pie robežas, bet arī jānoklāj visa Latvijas teritorija, visa stratēģiskā un civilā infrastruktūra, kas nozīmē dažāda veida radarus, aizsardzības ierīces. Tas nav viegls darbs.
Vienlaikus mums militāri jāstrādā pie pretspējām, kaut vai tādām, kādas ir Irānai, kur lielā mērā valsts spēj ar lētiem droniem aptvert tālas distances. Un, protams, mums ir ļoti liels darbs diplomātiskajā laukā – ir jāveido alianses Baltijas jūras reģionā ar visiem daudz maz līdzīgi domājošajiem.
Skaidrs, ka provokāciju apjoms pret visām Eiropas valstīm tikai pieaugs. Šobrīd to redzam arī informatīvajā telpā, kur pēdējā laikā atkal dažādi mediji un autori runā par iespējamo iebrukumu Baltijas valstīs. Tāpat šobrīd notiek dažādas diversijas visā Eiropas teritorijā.