TV24 raidījumā “Uz līnijas” profesorei un “Centrālās Labaratorijas” padomes loceklei Jeļenai Storoženko tika vaicāts par ārzemju presē aprakstīto jauno Covid-19 paveidu – “FLiRT“. Tas konstatēts ASV, Īrijā, Apvienotajā Karalistē. Medicīnas ekspertei tika jautāts, vai šis jaunais vīrusa paveids ir parādījies arī Latvijā un kādi ir šī vīrusa simptomi?

“Tiešām tāda informācija ir. Daudzu valstu medijos un arī, piemēram, Eiropas Slimību kontroles un profilakses kontroles centram un Pasaules Veselības organizācijai (PVO) un pētnieciskajās institūcijās ir informācija par to, ka ir identificēts jauns [Covid-19] paveids – ģenētiski tas atšķiras no iepriekšējā. Tā sauktais “FLiRT”, bet tas ir tīri tehniskais nosaukums. Tam nav nekāda saikne ar to, ko cilvēki domā [par vārdu flirts]. Zem tā ir vesela grupa, piemēram, tie ir tie paveidi, GP.1, KP.1, KP.3 un citi, līdz ar to tie ir jauni, bet tie visi pieder pie omikrona [Omicron] grupas un atšķirība ir tieši tajā ģenētiskajā struktūrā,” skaidroja Centrālās Labaratorijas padomes locekle Storoženko TV24 raidījumā.

Izmaiņas notiekot “tajā vietiņā”, kur smailes proteīns [Spike protein] piestiprinās pie šūnas, kuru pēc tam inficē, norādīja eksperte. Vai arī Latvijā ir konstatēts jaunais Covid-19 paveids “FLiRT”? “Latvijā tādi ir, jo tie tagad praktiski ir dominējoši, it īpaši tas GP.1 paveids. Tie dominē, atšķiras no iepriekšējā ar savu ģenētisko struktūru. Īstenībā tas mums vēlreiz parādīja tā vīrusa būtību, kas spēj pielāgoties un tagad tas cenšas pielāgoties pie tām jau izstrādātām antivielām,” sacīja Storoženko.

Vai līdz ar to mēs šobrīd nerunājam par jaunu pandēmijas vilni? Uz šo raidījuma vadītāja jautājumu “Centrālās Labaratorijas” padomes locekle atbildēja noliedzoši: “Nē, nekādā gadījumā!” Turpinot izzināt, kāds ir jaunais Covid-19 paveids “FLiRT”, ekspertei tika vaicāts arī par to, kādi simptomi cilvēkam izpaužas, saslimstot ar šo vīrusu?

“Neskatoties uz to, ka te ir dažādi citi ģenētiskie varianti, tie simptomi ir ļoti līdzīgi. Un jāsaka, ka arī tas pēdējais GP.1 vai tā sauktais “FLiRT” – tiem nav smagi klīniskie gadījumi. Nav tādi [simptomi], kā mums bija ar Deltu, kad mums bija augsta letalitāte. Šim jaunajam paveidam ir viegla simptomātika, kura praktiski ir līdzīga iepriekšējam,” norādīja Storoženko TV24 raidījumā “Uz līnijas”, skaidrojot, vai Latvijā jau ir konstatēts ārzemēs fiksētais jaunais Covid-19 paveids “FLiRT” un kādi ir simptomi saslimšanas gadījumā.

