Asins analīzes vajag nodot pareizi. Kāpēc labāk no rītiem un tukšā dūšā?

Visprecīzākā metode ir asins parauga ņemšana no vēnas.

Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pilna asins aina, iekaisuma marķieri jeb C reaktīvais olbaltums, aknu testi – ALAT, ASAT, vairogdziedzera hormoni… Kurš gan no mums nav nodevis asins analīzes un ar bažām gaidījis rezultātus – vai tikai kāda no bultiņām nenorādīs novirzi no normas. Daudz retāk, bet tomēr gadās, ka asins analīzes jāveic vēlreiz, jo pirmajā reizē pacients nav bijis tām pareizi sagatavojies.

Labāk no rītiem un tukšā dūšā

Lai arī dažreiz laboratorijā ērtāk šķiet iegriezties pusdienas pārtraukumā vai pēc darba, Centrālās laboratorijas vadītāja, ārste Jana Osīte norāda, ka asins analīzes vēlams nodot no rīta – laikā no pulksten 7 līdz 9.

“Jāatceras, ka no rīta analīzes ieteicams nodot tiem, kuri laikus gatavojas un zina, ka būs nepieciešams veikt šo procedūru. Akūtās situācijās mediķi asins analīzes veic jebkurā diennakts laikā,” skaidro ārste, piebilstot, ka asins analīžu klāsts ir ļoti plašs, tāpēc ir arī daži izņēmumi, piemēram, izmeklējot pacientu uz vairākām infekcijām, asins var nodot jebkurā dienas laikā.

Pirms asins analīžu nodošanas no maltītes vajadzētu atturēties vismaz astoņas stundas, dažkārt pat ilgāk, jo tā var mainīt atsevišķus rādītājus un to koncentrāciju asinīs, piemēram, nosakot insulīna, C peptīda, vitamīna B12 vai glikozes līmeni. Tāpēc, lai izvērtētu pacienta normālo fizioloģisko stāvokli un iegūtu pēc iespējas precīzāku rezultātu, asins analīzes jānodod tukšā dūšā. Ārste teic, ka iepriekšējā dienā, īpaši vakarpusē, būtu jāatturas no treknu, grūti sagremojamu ēdienu baudīšanas – vakariņām vajadzētu būt vieglām un veselīgām.

Ikdienā ilgstoši lietotie medikamenti hronisku saslimšanu ārstēšanai arī var ietekmēt asins bioķīmisko sastāvu (tas attiecas arī uz urīna analīzēm), tādēļ, lai analīžu rezultāti būtu iespējami precīzi un informatīvi, pirms došanās uz laboratoriju jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu, vai turpināt medikamentus lietot kā ierasts vai kādu laiku pirms asins analīžu veikšanas no tiem atteikties.

“Asins analīžu ņemšana no vēnas tiek uzskatīta par vienu no precīzākajām asins paraugu iegūšanas metodēm, kura ļauj arī iegūt izmeklēšanai nepieciešamo asins daudzumu. Taču praksē mēdz būt gadījumi, kad tās vajag ņemt arī no pirksta. Bieži šī metode tiek izmantota maziem bērniem, kuriem ir samērā grūti iegūt asins paraugu no vēnas, vai arī pacientiem, kam ir nepieciešams noteikt glikozes līmeni kapilārajās asinīs. Tomēr jāatzīst, ka asins analīžu ņemšanai no pirksta ir zināmi ierobežojumi, kas var ietekmēt rezultātus,” saka laboratorijas vadītāja.

Saldā asins analīze

Pirms glikozes slodzes testa veikšanas laboratorijas darbinieks piedāvā iedzert saldu dzērienu. Kādēļ tā? “Glikozes slodzes jeb tolerances tests veicams gadījumos, kad ārstam ir aizdomas, ka pacientam ir cukura diabēts vai cukura vielmaiņas traucējumi. Pirms glikozes slodzes testa veikšana laboratorijā jāierodas tukšā dūšā – 12 stundas pēc pēdējās maltītes, no rīta nedrīkst lietot arī kafiju vai citu dzērienu, izņemot ūdeni un dažus medikamentus, piemēram, glikokortikosteroīdus,” saka Jana Osīte. Nākot uz glikozes slodzes testu, jārēķinās, ka tas ilgs divas stundas un šajā laikā nedrīkst veikt nekādas aktivitātes, piemēram, iziet ārā pastaigāties, jo fiziskā slodze var mainīt testa rezultātus.

Pēc ierašanās laboratorijā, māsiņa paņem pirmo pacienta asins paraugu no vēnas, pēc tam piecu minūšu laikā jāizdzer glikoze, kas izšķīdināta 150–200 ml ūdens. Stundu pēc glikozes šķīduma izdzeršanas no vēnas tiek paņemts otrs asins paraugs, vēl pēc stundas – trešais un pēdējais. Pēc tam var doties paēst un turpināt ierasto ikdienas ritmu.

“Glikozes slodzes testa diagnostiska vērtībā ir tāda, kā pēc glikozes uzņemšanas. Ja glikozes tolerance saglabāta pilnā mērā, tās līmenis asinīs pakāpeniski paaugstinās līdz maksimālai vērtībai un tikpat pakāpeniski samazinās. Pēc divām stundām glikozes līmenim asinīs ir jāatgriežas tādā pašā līmenī, kā pirms testa veikšanas,” viņa norāda.

Analīžu rezultātus izskaidro ārsts

Normatīvie akti paredz, ka informācija par pacienta veselību bez viņa piekrišanas nedrīkst nonākt trešo personu rīcībā, tādēļ asins analīzes pārskatu nevar saņemt kaimiņš vai kāds ģimenes loceklis. Var doties uz laboratoriju un saņemt izdrukātu pārskatu reģistratūrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izdrukāt to patstāvīgi, izmantojot svītrkodu. Ja nav laika apmeklēt laboratoriju, to var saņemt un aplūkot e-pastā, izmantojot identifikācijas kodu, kas tiks atsūtīts ar SMS īsziņas starpniecību. Savu asins analīžu rezultātus var apskatīt arī Centrālās laboratorijas mājas lapā “laboratorija.lv”, autorizējoties ar internetbanku, kā arī tīmekļa vietnēs “maniveselibasdati.lv” vai “Datamed.lv”.

Asins analīzes var nodot arī bez ārsta nosūtījuma, piemēram, lai noteiktu D vitamīna līmeni, alergēnu paneli vai šobrīd tik aktuālo pilno SARS-CoV-2 antivielu spektru. Šādā gadījumā tas ir maksas pakalpojums.

“Par analīžu rezultātiem noteikti vajag konsultēties ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu, īpaši, ja konstatētas kādas novirzes no normas. Centrālajā laboratorijā iespējams saņemt arī laboratorijas ār­sta konsultāciju, skaidrojumu par iespējamo novirzes cēloni un ieteikumu, pie kura speciālista tur­pmāk vērsties,” uzsver Jana Osīte.

Asins analīzes mājās

* Centrālās laboratorijas speciālisti veic arī mājas vizītes asins analīžu paņemšanai.

* Tas ir maksas pakalpojums, kurš jāpiesaka vismaz dienu iepriekš.

* Mājas vizītes cenu veido tikai maksa par izsaukumu, kas dažādās pilsētās var atšķirties, tāpēc analīzes var nodot visi ģimenes locekļi bez papildu samaksas.