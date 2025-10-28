Asociācija Latvijas Koks ar Fonda AUGT atbalstu veicina skolēnu interesi par STEM jomas mācību priekšmetiem 0

LA.LV
11:57, 28. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Asociācija Latvijas Koks, žurnāls "Baltijas Koks"

Šajā pavasarī 24 skolas visā Latvijā iedvesmojās citādām STEM jomas mācību priekšmetu stundām, pateicoties asociācijas Latvijas Koks īstenotajam projektam Lietkoku čemodāns dabaszinātņu eksperimentiem skolās ar Fonda AUGT finansiālo atbalstu. Projekta ietvaros tika novadītas 65 praktiskas vieslekcijas, kurās piedalījās 77 klases un kopumā 1082 skolēni. Katram klašu kolektīvam dāvināts pilns eksperimentu komplekts – Lietkoku čemodāns – ar 11 pielāgojamiem STEM priekšmetu eksperimentiem un metodisko materiālu, lai skolotāji varētu dažādot mācību procesu.

Liela atsaucība un pozitīvas atsauksmes

No skolām tika saņemti gandrīz trīsreiz vairāk pieteikumu, nekā bija pieejamas vietas, kas liecina par plašu interesi un vajadzību pēc šāda veida atbalsta. Vieslekcijās skolās tika demonstrēti koksnes blīvuma, kompozītmateriālu īpašību un ķīmijas eksprimenti, kuros aktīvi iesaistījās gan skolēni, gan skolotāji, bagātinot ierastās dabaszinību, fizikas un ķīmijas stundas.

Galvenais projekta mērķis bija veicināt skolēnu interesi par STEM priekšmetiem, kā arī nodrošināt skolotājus ar praktiskiem mācību materiāliem un iedvesmu eksperimentu veikšanai klasē.

«Interese par eksperimentiem visās skolās ir ārkārtīgi augsta un pārsniegusi cerēto!» – tādu novērojumu, apceļojot teju visu Latviju, izteicis viens no Lietkoku čemodāna autoriem un vieslekciju vadītājiem Kārlis Dzelzītis.

Projekts arī izgaismojis vajadzības, kuru dēļ šis projekts tiek īstenots.

«Projekta īstenošana ir apliecinājusi, ka pastāv būtiska un ilgstoši nepietiekami risināta vajadzība pēc praktisku, uz vietējo resursu balstītu mācību materiālu un metodiskā atbalsta STEM jomās. Skolu interese un skolēnu augstā iesaiste lekcijās apliecina, ka šāda veida iniciatīvām ir reāla un taustāma ietekme uz izglītības kvalitāti. Tāpēc šāds projekts ir būtisks tilts starp mācību teoriju un reālo dzīves pieredzi, kā arī instruments skolēnu motivācijas celšanai izvēlēties STEM profesijas nākotnē,» stāsta asociācijas Latvijas Koks valdes locekle Sigita Alksne.

Kā atzīst skolotāji, vieslekcijas formāts un skolēnu iesaiste radījusi skolēniem ļoti pozitīvu attieksmi pret dabaszinātnēm kā tādām. Piemēram, 5. klašu skolēni vairākās skolās atzina, ka ar prieku gaidīs ķīmijas un fizikas priekšmetus savā skolā.
Skolotāju atsauksmēs vidējais vieslekciju novērtējums sasniedza 4,8–4,9 (no 5). Skolotāji atzīmēja, ka eksperimenti ir viegli uztverami, saistoši un veicina interesi par STEM mācību priekšmetiem.

Tika novērota arī patīkama tendence – mācību stundā īstenotais eksperiments spēja noturēt uzmanību ikvienam skolēnam.

«Visi skolēni, arī tie, kam grūti koncentrēties, tika iesaistīti – redzu, ka noteikti prasīs vēl eksperimentus. Patika, ka tika parādīti un akcentēti drošības noteikumi. Noteikti brauciet vēl!» Kristers Prokopovičs, Jelgavas Valsts ģimnāzija

Tostarp lektori aicināja sadarboties komandās, jo bez eksaktajām zināšanām arī sadarbības un komunikācijas prasmes būs ļoti vajadzīgas nākotnes darba tirgū.

«Uzņēmumi ikdienā iegulda lielus līdzekļus, lai mācītu saviem darbiniekiem sadarbības un komandu vadības prasmes. Šādas zināšanas, ko var iegūt tikai praktiskās pieredzes ceļā, būtu daudz vairāk jāintegrē ikdienas uzdevumos skolā,» atzīst asociācijas Latvijas Koks prezidents Pauls Beķeris.

Svarīgs partneru atbalsts

Asociācija ir gandarīta, ka 2025. gada pavasarī nodibinājums Fonds AUGT atbalstīja projekta īstenošanu, lai vēl vairāk skolas nodrošinātu ar praktiskajiem materiāliem un vieslekcijām. «Esam priecīgi, ka mūsu atbalstītāju pulkam ir pievienojies Fonds AUGT, lai palīdzētu nogādāt nepieciešamos materiālus Latvijas skolās un dažādot mācību procesu ar iedvesmojošām vieslekcijām. Šis ir signāls tam, ka esam uz pareizā ceļa

Fonda AUGT vadītāja Guna Joma:

«Esam gandarīti būt daļa no iniciatīvas, kas iedvesmo gan skolēnus, gan skolotājus, sniedz praktisku pieredzi un rosina zinātkāri. Mums ir svarīgi atbalstīt projektus, kuros tiek īstenota veiksmīga sadarbība, un Lietkoku čemodāns tam ir lielisks piemērs, vienojot skolas, uzņēmumus un ekspertus. Esam pārliecināti, ka privātā sektora iesaistīšanās izglītības pilnveidē ir ne tikai vērtīga, bet arī nepieciešama. Ar šādu praktisku atbalstu STEM priekšmetu mācīšana kļūst aizraujoša, saprotama un aktuāla, piesaistot skolēnu uzmanību ar eksperimentiem un reāliem dzīves piemēriem

Kritisks posms, kurā jāveicina interese par STEM

Latvijā pēdējos gados vērojama satraucoša tendence – centralizēto eksāmenu rezultāti STEM priekšmetos, īpaši matemātikā, turpina pazemināties. To apliecina arī bēdīgi slavenie centralizēto eksāmenu rezultāti 2023./2024. mācību gadā – pamatskolas matemātikas eksāmena vidējais rezultāts bija vien 43,2%.

Lai šo situāciju mainītu, asociācija Latvijas Koks sadarbībā ar partneriem jau 2023. gadā izstrādāja Lietkoku čemodānu, kurā iekļauts metodiskais materiāls ar sastāvdaļām 11 eksperimentu veikšanai. Vieslekcijās varēja novērot, ka bērni ne vien iemācās, bet ierauga reālu jēgu eksaktajās zināšanās. Vieslekcijās veiktie eksperimenti pārliecinoši parāda: interese par fiziku un ķīmiju rodas tad, kad tās ir saistītas ar reāliem dzīves un tautsaimniecībā nozīmīgās meža nozares piemēriem. Mācību stundas bija aizņemtas ne tikai ar praktisku darbošanos, bet arī ar diskusijām un interesantiem jautājumiem.

Skolēni ieguva jaunu izpratni un jēgu par fizikas terminiem un ķīmiskajām vielām, jo eksperimenti vienkārši un saprotami ir sasaistīti ar reālo ikdienu, līdz pat ķīmiskajām reakcijām mūsu kuņģī.

«Turpiniet savu darbu, tā ir pievienotā vērtība mācību stundām. Skolēniem ir interesanti arī satikties ar speciālistiem, kas apstiprina skolotāju sacīto, uzzināt par izaugsmes iespējām pēc skolas, turpinot apgūt dabaszinātņu priekšmetus,» Kitija Paulauska, Lutriņu pamatskola

Asociācija redz skaidru nepieciešamību veicināt reģionu uzņēmumu iesaisti vietējo skolu izglītības procesu nodrošināšanā.

Saziņai: www.latforin.lv un asociācijas Latvijas Koks Facebook lapa.

