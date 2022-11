Ilustratīvs foto

Astoņi padomi veselīgu paradumu pilnveidošanai







Daudzi no sirds pūlas dzīvot veselīgi, mēģinot ievērot diētu, vingrot (ak, cik grūti to darīt regulāri!) vai ierobežot veselībai kaitējošos paradumus. Pat izvēloties skaidrus mērķus un apņemoties atbilstoši rīkoties, vairums joprojām cenšas meklēt superreceptes veselības uzlabošanai, lai apietu vai vismaz vienkāršotu sarežģītākos vai grūtāk izpildāmos uzdevumus.

“Iedodiet vēl arī kādus vitamīnu vai “stiprāku” multivitamīnu kompleksu!” Šī ir frāze, pēc kuras var minēt, ka aptiekas apmeklētājs, iespējams, ir nonācis strupceļā savos veselīga dzīvesveida centienos,” smaida “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.

Ja pirkumam kā spontāna izvēle pievienojas vitamīnu iesaiņojums, nereti cilvēks vienkārši grib atvilkt elpu no nemitīgā stresa savā veselības uzturēšanas nosacījumu izpildes maratonā. “Varbūt līdztekus vitamīniem ir vērts pārskatīt savu pieeju veselīga dzīvesveida īstenošanai, jo svarīgāka par noteikumu kodeksu dažkārt ir tieši pozitīva motivācija,” stāsta farmaceite, daloties speciālistu atziņās, pašas gūtā pieredzē un iesakot dažus vienkāršus soļus uztveres maiņai.

Izvēlies patstāvīgi

Vēlams sekot sev pieņemamiem modeļiem, jo tieši pašnoteikšanās, autonomija palīdz gan rast, gan nostiprināt motivāciju un saglabāt veselīgus ieradumus. Šim procesam vērtību piešķir apziņa, ka par saviem veselīgajiem paradumiem izvēli varam izdarīt paši.

Pilnveido savu ceļu uz veselību

Kad ceļu uz veselību esi izvēlējies, sāc to pilnveidot. Vari, piemēram, bagātināt kulinārijas prasmes veselīga uztura pagatavošanā, uzlabot sasniegumus iecienītajā fiziskās aktivitātes veidā vai nostiprināt pašdisciplīnu. Kompetences iegūšana var palīdzēt saglabāt motivāciju. Ja sajutīsi veselības uzlabošanos, būs vēl lielāka vēlme turpināt iesākto.

Sociālai saiknei ir nozīme!

Meklē domubiedrus! “Lai saglabātu motivāciju, svarīgi, lai blakus ir kāds līdzīgi domājošs, kas spēj novērtēt tavas aktivitātes. Sociālā saikne var izpausties dažādos veidos. Piemēram, kādā Dānijā veiktā pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu, atklājās, ka ilgtermiņa progresu uzlabo dalība atbalsta grupā, piemēram, fizisko aktivitāšu grupā, vai pastāvīgs vienaudžu atbalsts. Arī citi pētījumi liecina, ka vienaudžu vai ģimenes atbalsts var palielināt vēlmi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un veicina iekļaut uzturā vairāk augļu un dārzeņu. Vingrojot kopā ar draugiem, daloties maltīšu plānos ar ģimeni vai meklējot pozitīvu atbalstu tuvāko lokā, motivācija ir sekmīgāk uzturama.

Esi atvērts jaunām idejām

Sākotnējais entuziasms kāda brīdī neizbēgami mazināsies, taču tas nenozīmē, ka arī motivācijai vajadzētu izgaist. “Meklē radošas pieejas, lai dažādotu savas ikdienas maltītes un fiziskās aktivitātes! Piemēram, uzaicini kādu draugu pievienoties treniņā vai, pārmaiņas pēc, pārtikas preces iegādājies citā veikalā. Bezgalīgi daudz interesantu padomu, kā var dažādot pat visvienkāršākās veselībai nozīmīgās nodarbes, var atrast arī internetā.”

Nosaki skaidrus, sasniedzamus mērķus

Veids, kā mērķus izvirzīsi, visticamāk, noteiks, vai tos izdosies arī sasniegt. Pētījumi par motivācijas un atalgojuma mehānismiem liecina, ka vairāk jākoncentrējas uz pozitīvi formulētiem mērķiem, nevis ierobežojumiem. Mērķiem jābūt iekšējiem, nevis ārējiem. Proti, ir jārīkojas tā, lai līdztekus gaidāmajam rezultātam gūtu arī prieku.

Neatlaidīgi turpini iesākto

Skaidri formulētas intereses un neatlaidīgi centieni ir galvenā panākumu atslēga. “Neatlaidība ir svarīga īpašība, jo, ja tā piemīt un ir izkopta, tiek prognozēta arī labāka vispārējā veselība, arī ar gadiem novecojot. Neapšaubāmi, būs reizes, kad “visa pasaule” būs pret tevi, un būs neskaitāmi iemesli atteikties no iecerētā. Tikai trenējot neatlaidību un stiprinot sevī vēlmi būt iespējami veselam, var izturēt dzīves vētras,” atgādina farmaceite Linda Fevraļeva.

Nekautrējieties lūgt un pieņemt palīdzību

Tas var būt gan drauga plecs, gan speciālista padoms. “Parasti visgrūtākie ir pirmie soļi, kad gribas ātrāk samanīt pozitīvus rezultātus, tiesa, arī pozitīvas rutīnas izveidošana var radīt pagurumu. Apmeklē uztura speciālistu, uzticies profesionālam trenerim, aprunājies ar savu ģimenes ārstu un farmaceitu. Ikviens no šiem speciālistiem var sniegt labus ieteikumus, piemēram, svara samazināšanai, smēķēšanas atmešanai, kā arī citos ar veselību saistītos jautājumos. Un iespējams, ka tieši vitamīnu komplekss būs īstais, lai palīdzētu saņemties nākamajam etapam,” iedrošina farmaceite.

Esi godīgs, radot savu stāstu par veselību

Esi patiess par to, ko esi paveicis, ko dari un ko vēlaties sasniegt. “Pieredzi par veselību bieži nosaka stāsti, kurus radām paši. Tie ir atkarīgi no tā, vai paslēpjam galvu smiltīs, vainojam neveiksmi, lai attaisnotu savu bezdarbību, vai arī priecājamies par to, ko esam sasnieguši. Paši esam sava veselības stāsta autori un varoņi vienlaikus, tāpēc ir nozīme, ja savu stāstu veidojam skaistu, stipru un saistošu ne tikai sev, bet arī apkārtējiem! Veselība un laimes sajūta ir ne tikai tavs, bet arī tuvinieku ieguvums un prieka avots,” veiksmi un izdošanos vēlot, saka “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.