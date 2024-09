Foto. pexels.com/Helena Lopes

Atkal slims… Ieteikumi bērnu imunitātes uzturēšanai mācību sezonas laikā







Sākoties skolas un bērnudārza gaitām, vecākiem atkal raizes sagādā bērnu slimošana. Kā uzlabot bērnudārznieku un skolēnu imunitāti? Vai mans bērns neslimo pārāk bieži? Kā slimniekiem palīdzēt ātrāk atveseļoties? Šie un citi jautājumi nodarbinās vecāku prātus, tāpēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatre Agnese Mikilpa-Mikgelba un aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Laila Zālīte dalās ar vērtīgiem ieteikumiem.

Pavisam izvairīties nav iespējams

Dažādi vīrusi un baktērijas klejo mums visapkārt, un pilnīgi no tiem izvairīties nav iespējams. Pēc atgriešanās no vasaras brīvlaika bērni skolās un bērnudārzos ir ieradušies katrs ar savu “vīrusu buķeti”. Tā kā kontakts starp bērniem izglītības iestādēs ir ciešs un ilgstošs, vīrusu apmaiņa ir neizbēgama, īpaši starp pašiem jaunākajiem. Tas, vai bērns saslims, ir atkarīgs no bērna imūnspējas, ģenētiskā fona, kā arī dzīves laikā pārslimotajām slimībām.

Lai mazinātu saslimšanas risku, pediatre A. Mikilpa-Mikgelba iesaka sekot līdzi valstī izstrādātajam bērnu vakcinācijas kalendāram, jo potes bērnu pasargās no daudzām smagām saslimšanām, tāpat viņa iesaka ne tikai bērniem, bet visai ģimenei vakcinēties pret gripu.

“Mūsu klimatisko apstākļu dēļ gandrīz katru ziemu Latvijā ir gripas epidēmija. Kādu gadu tā sākas agrāk, reizēm tikai pēc jaunā gada. Lai organisms pienācīgi sagatavotos gripas vīrusu uzbrukumam, vēlams vakcināciju veikt oktobrī pirms gripas masveida izplatīšanās lielākā sabiedrības daļā. Nereti gripas vakcīna uzlabo aizsardzību arī pret citām elpceļu saslimšanām,” saka pediatre.

Savukārt farmaceite L. Zālīte rekomendē jau laikus padomāt par imunitātes stiprināšanu, piemēram, rūdīšanos un peldēm vēsākā ūdenī vai dušā, kā arī veikt asins analīzes, lai noskaidrotu vai vasarā ir pietiekami uzņemts D vitamīns.

“Sākoties jaunajai vīrusu un baciļu sezonai, iesaku kā ikdienas rituālu pirms iziešanas dienas gaitās ieviest deguna gļotādas apstrādi ar līdzekļiem, kam ir pretvīrusu un antibakteriāla iedarbība. Pārklājot gļotādu ar ēteriskajām eļļām vai speciāli izstrādātām kombinācijām, mazināsies saslimšanas veicinātāju iekļūšana organismā,” saka L. Zālīte.