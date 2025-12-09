Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

Atklātas skandalozas miera sarunu detaļas. Viņi vēlējās, lai Zelenskis… 0

LA.LV
9:15, 9. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kā vēsta izdevums “Axios”, neseno sarunu laikā starp ASV un Ukrainu, mēģināts panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nekavējoties piekrīt atdot Krievijai visu Donbasu.

Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus viena no Ukrainas amatpersonām atzīmēja, ka ASV piedāvājums – no Ukrainas viedokļa pasliktinājies – pēc piecu stundu ilgas tikšanās starp Putinu un Trampa padomniekiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pagājušajā nedēļā Kremlī.

Pēc amatpersonas teiktā, divu stundu ilgās telefonsarunas laikā ar Ukrainas prezidentu Vitkofs un Kušners “vēlējās saņemt no Zelenska nepārprotamu “jā” atbildi”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Supergripa Eiropā: kritiski incidenti, slēgtas skolas, strauji pieaug pieprasījums pēc sejas maskām un medikamentiem
Gadās arī tā! Sieviete atlaista no darba, jo priekšniekam apnika, ka viņa ierodas 40 minūtes agrāk
Veselam
Ja tuvinieks slimnīcā, tad – atceries! Gripas epidēmijas dēļ ierobežoti apmeklējumi
“Šķita, ka ASV dažādos veidos centās mūs pārliecināt par Krievijas vēlmi ieņemt visu Donbasu un ka amerikāņi vēlējās, lai Zelenskis telefonsarunā tam pilnībā piekristu,” sacīja Ukrainas amatpersona.

Vienlaikus Ukrainas un Amerikas valdības amatpersonas norāda, ka, neskatoties uz zināmu progresu, nav panākts nekāds izrāviens teritoriju vai drošības garantiju jautājumos.

Kā avoti pastāstīja izdevumam “Axios”, Zelenskis telefonsarunā ar Vitkofu un Kušneru sacīja, ka ASV piedāvājumu saņēmis tikai pirms stundas un vēl nav to pārskatījis.

Avots izteicās, ka ASV priekšlikumā ir iekļauti stingrāki nosacījumi nekā iepriekšējās versijās par tādiem jautājumiem kā teritorija un kontrole pār atomelektrostaciju Zaporižjā un ka tajā nav atbildēts uz galvenajiem jautājumiem par drošības garantijām.

“Ir svarīgi ar teritoriju saistīti jautājumi, kas jāapspriež sīkāk: kas ko kontrolē, kas kur paliek, kas izved karaspēku, un, ja Ukraina izved karaspēku no kontaktlīnijas, kā nodrošināt, lai Krievija rīkotos tāpat un [neturpinātu] karadarbību.”

Tomēr Ukrainas amatpersona sacīja, ka ASV puse, šķiet, gaidīja, ka Zelenskis vienkārši piekritīs telefoniski.

Vienlaikus amerikāņu amatpersona uzstāja, ka pašreizējo projektu būtiski ietekmējuši Ukrainas puses priekšlikumi un ka Kušners un Vitkofs esot izdarījuši spiedienu uz Putinu piekrist dažām Ukrainas prasībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pēc tikšanās ar Eiropas līderiem Londonā Zelenskis atklāj, kas šobrīd ir izšķiroši svarīgs, lai panāktu mieru Ukrainā
Šis var būt izšķirošs brīdis mums visiem: miera plāns šobrīd atrodas kritiskā miera panākšanas posmā
“Notiek kaut kas nepatīkams” – Polija izslēgta no miera sarunām Londonā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.