Atklātas skandalozas miera sarunu detaļas. Viņi vēlējās, lai Zelenskis… 0
Kā vēsta izdevums “Axios”, neseno sarunu laikā starp ASV un Ukrainu, mēģināts panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nekavējoties piekrīt atdot Krievijai visu Donbasu.
Vienlaikus viena no Ukrainas amatpersonām atzīmēja, ka ASV piedāvājums – no Ukrainas viedokļa pasliktinājies – pēc piecu stundu ilgas tikšanās starp Putinu un Trampa padomniekiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pagājušajā nedēļā Kremlī.
Pēc amatpersonas teiktā, divu stundu ilgās telefonsarunas laikā ar Ukrainas prezidentu Vitkofs un Kušners “vēlējās saņemt no Zelenska nepārprotamu “jā” atbildi”.
Vienlaikus Ukrainas un Amerikas valdības amatpersonas norāda, ka, neskatoties uz zināmu progresu, nav panākts nekāds izrāviens teritoriju vai drošības garantiju jautājumos.
Kā avoti pastāstīja izdevumam “Axios”, Zelenskis telefonsarunā ar Vitkofu un Kušneru sacīja, ka ASV piedāvājumu saņēmis tikai pirms stundas un vēl nav to pārskatījis.
Avots izteicās, ka ASV priekšlikumā ir iekļauti stingrāki nosacījumi nekā iepriekšējās versijās par tādiem jautājumiem kā teritorija un kontrole pār atomelektrostaciju Zaporižjā un ka tajā nav atbildēts uz galvenajiem jautājumiem par drošības garantijām.
“Ir svarīgi ar teritoriju saistīti jautājumi, kas jāapspriež sīkāk: kas ko kontrolē, kas kur paliek, kas izved karaspēku, un, ja Ukraina izved karaspēku no kontaktlīnijas, kā nodrošināt, lai Krievija rīkotos tāpat un [neturpinātu] karadarbību.”
Tomēr Ukrainas amatpersona sacīja, ka ASV puse, šķiet, gaidīja, ka Zelenskis vienkārši piekritīs telefoniski.
Vienlaikus amerikāņu amatpersona uzstāja, ka pašreizējo projektu būtiski ietekmējuši Ukrainas puses priekšlikumi un ka Kušners un Vitkofs esot izdarījuši spiedienu uz Putinu piekrist dažām Ukrainas prasībām.