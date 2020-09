Viena persona mirusi. Atklāti astoņi jauni Covid-19 gadījumi

Foto: ZUMAPRESS/SCANPIX/LETA

Pagājušajā diennaktī, veicot 2767 Covid-19 testus, Latvijā atklāti astoņi jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī viena persona, kurai bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, mirusi. Pacients bijis vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.

Kopumā līdz šim Latvijā ir reģistrēti 36 nāves gadījumi personām, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Kopumā miruši 2,4% no pacientiem, kuriem tikusi konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no Krievijas, divi bijuši kontaktpersonas citiem ar Covid-19 inficētajiem, bet par pārējiem pieciem saslimušajiem vēl tiek precizēti inficēšanās apstākļi un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Latvijā kopumā veikti 288 643 izmeklējumi, konstatētas 1494 saslimušas personas, bet no Covid-19 atveseļojušās 1248 personas jeb 83,5% no fiksētajiem inficētajiem.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā ir stacionēts viens pacients ar Covid-19, bet viens pacients izrakstīts no slimnīcas. Kopumā stacionāros ārstējas septiņi Covid-19 pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāriem Latvijā izrakstīti 214 pacienti, starp kuriem ir gan veselie, gan mirušie pacienti.