Atklāts, kam tiks pārdalīti 717 909 eiro: Veselības ministrija piedāvā mainīt budžeta prioritātes 0
Veselības ministrija (VM) piedāvā pārdalīt 717 909 eiro no šogad prognozētā neizmantotā finansējuma diviem ambulatorajiem pakalpojumiem, novirzot to onkoloģijas pacientu dinamiskajai novērošanai, zarnu un prostatas vēža skrīningam un mākslīgās plaušu ventilācijas nodrošināšanai, paredz VM rīkojuma projekts.
No kopējās summas 688 506 eiro neizpildi prognozē pasākumā, kurā uzlabo veselības aprūpi iedzīvotājiem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. VM skaidro, ka neizpilde, balstoties šī gada astoņu mēnešu datos, prognozējama, jo iestādes iestādes pakalpojuma sniegšanu sāka pakāpeniski no februāra, nevis vienlaikus.
Tostarp 29 403 eiro pārpalikumu prognozē ambulatoru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu iekaisīgu zarnu slimības pacientiem pasākumā. Tas skaidrojams ar to, ka šiem pacientiem integrēta, multidisciplināra, ambulatora valsts apmaksāta veselības aprūpe ir jauns veselības aprūpes pakalpojums.
Ministrija uzsver, ka zarnu vēža skrīnings palīdz atklāt slimību agrīnā stadijā, kad ārstēšana ir visefektīvākā un izārstēšanas iespējas ir ļoti augstas. Agrīna atklāšana uzlabo ārstēšanas procesu un novērš vēža attīstību turpmāk.
Savukārt mākslīgās plaušu ventilācijas pakalpojums mājas apstākļos ir dzīvību uzturošs veselības aprūpes pakalpojums pacientiem ar hronisku elpošanas mazspēju, kuriem nepieciešama ilgstoša vai pastāvīga elpošanas atbalsta terapija.
Šis pakalpojums ļauj pacientiem saņemt kvalitatīvu aprūpi ārpus stacionāra, uzlabojot dzīves kvalitāti un samazinot atkārtotas hospitalizācijas nepieciešamību.
VM skaidro, ka, pieaugot pacientu skaitam ar neiroloģiskām, muskuļu un elpošanas sistēmas slimībām, arvien vairāk pacientu tiek aprūpēti mājas apstākļos.
Tas iespējams gan pakalpojuma sniedzēju kapacitātes pieauguma dēļ, gan ārstniecības prakses izmaiņu rezultātā, kad pacientus, kuriem stacionāra aprūpe vairs nav nepieciešama, iespējams droši aprūpēt mājās.
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc onkoloģiskas diagnozes noteikšanas jeb dinamiskā novērošana ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu pacientam nepārtrauktu un kvalitatīvu ārstēšanas procesu. Pēc vēža diagnozes apstiprināšanas pacients bieži saskaras ar ilgstošu ārstēšanu, rehabilitāciju un emocionālām grūtībām, tāpēc ir būtiski, lai viņam būtu ātra pieeja nepieciešamajiem speciālistiem, izmeklējumiem.
Savlaicīga aprūpe un regulāra novērošana palīdz kontrolēt slimības gaitu, savlaicīgi pamanīt recidīvu vai blakusefektus un pielāgot ārstēšanu individuālajām vajadzībām, skaidro ministrijā.