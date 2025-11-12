“Ja pacients vēlas turpināt ārstēties stacionārā, viņš tur paliek…” Pilotprojekta “Slimnīca mājās” vadītāja skaidro, kā izvēlas pacientus un kā tiek nodrošināta droša ārstēšana 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” RAKUS pilotprojekta “Slimnīca mājās” nodaļas vadītāja un interniste Svetlana Gomberga skaidroja, kā tiek izvēlēti pacienti dalībai projektā un kādi ir stingrie medicīniskie kritēriji. Viņa uzsvēra – viss sākas ar paša cilvēka vēlmi: ja pacients vēlas palikt stacionārā, neviens viņu no slimnīcas ārā neizmetīs.
Gomberga norāda, ka pirmais un pats svarīgākais kritērijs pacientu atlasē ir cilvēka vēlme. “Mēs nekad neņemsim pacientu, kurš to nevēlas. Ja pacients vēlas turpināt ārstēties stacionārā, viņš tur paliek,” viņa uzsver.
Viņa stāsta, ka kādai pacientei slimnīcā būtu jāatrodas sešas nedēļas, taču tagad viņa apzinās, ka visu šo laiku varēs pavadīt mājās, un tas ir milzīgs ieguvums pašai pacientei.
Tāpat viņa skaidro, ka pacienti ir dažādi un ar dažādām diagnozēm. Runājot par riskiem, viņa norāda – medicīniskie kritēriji ir stingri atrunāti un nodoti visiem ārstiem. “Mums viss ir skaidri atrunāts – gan skābekļa saturācija, gan spiediens, gan acidoze un ketoze. Mūsu medicīniskajā terminoloģijā visi stāvokļi ir skaidri aprakstīti,” skaidro Gomberga.
Viņa piebilst, ka pacientam nedrīkst būt akūts stāvoklis un nedrīkst būt arī nepieciešama asins pārliešana. Ir ļoti stingri nosacījumi – pacientam jābūt stabilam, jāprot rīkoties ar viedierīcēm un jāspēj komunicēt attālināti.
“Tas viss tiek izvērtēts vēl pirms pacientam tiek piedāvāta iespēja ārstēties mājās,” uzsver Gomberga.