Foto: Shutterstock.com

Ātrās šampinjonu pankūciņas brokastīm Ieteikt







Vieglas, aromātiskas šampinjonu pankūciņas labi garšos visai ģimenei gan brokastīs, gan vakariņu reizē.

Sastāvdaļas

250-300 grami sēņu

1 sīpols

2-3 ēdamkarotes augu eļļas

milti

3 olas

1 l piena

cukurs

sāls

pipari

Pagatavošana.

1.Gatavo pankūku mīklu: sajauc olas, miltus, pievieno cukuru, šķipsniņu sāls. Maisa, līdz veidojas viendabīga masa. Pakāpeniski pielej pienu. Uzmanies, lai mīkla nebūtu pārāk bieza!

2.Cep pankūciņas – labi sakarsē pannu, ieziež to ar sviestu un uzlej pannas centrā nedaudz mīklas, pieliec pannu, lai mīkla nosegtu visu pannas virsmu. Cep no vienas puses 2 minūtes, no otras – 1 minūti.

3. Sagatavo pildījumu. Sīki sagriež sēnes un sīpolu. Tos apcep eļļā, pievieno sāli un piparus.

4. Kad pildījums atdzisis, to ietin pankūciņās – uz pankūkas malas liek aptuveni 1 ēdamkaroti sēņu un ietin.

5.Kad pankūkas gatavas, tās nedaudz sasilda uz pannas saldkrējuma sviestā. Gardas brokastis vai vakariņas gatavas!









