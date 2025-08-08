Tramps aiz slēgtām durvīm piedāvā Putinam pamieru. Vai sākas tirgošanās ar Ukrainas teritorijām? 0
Poļu izdevums Onet.pl nesen publicēja ziņu, kas raisījusi plašu diskusiju par iespējamo ASV lomu Krievijas un Ukrainas kara risināšanā. Pēc žurnālistu rīcībā esošās neoficiālās informācijas, ASV bijušais prezidents Donalds Tramps esot piedāvājis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pamieru, kas faktiski nozīmētu Krievijas ieguvumu atzīšanu Ukrainas teritorijā, informē politico.com.
Saskaņā ar šo informāciju, Trampa administrācijas piedāvājums paredzējis pamieru, taču ne oficiālu miera līgumu. Tāpat tiek runāts par vairāku Krievijai ieņemtu teritoriju “de facto” atzīšanu uz ilgāku laiku no 49 – 99 gadiem.
Piedāvājumā ietilpst arī lielākās daļas sankciju pret Krieviju atcelšana un ilgtermiņa enerģētiskās sadarbības atsākšana, tostarp Krievijas naftas un gāzes imports.
Vienlaikus šis priekšlikums negarantē, ka Ukraina nepievienosies NATO, kā arī nemaina militārā atbalsta apjomu Ukrainai. Polijas žurnālisti ziņo, ka par šo piedāvājumu ir panākta vienošanās ar Eiropas sabiedrotajiem, tomēr neviens no iesaistītajiem nav sniedzis oficiālu apstiprinājumu.
Ukrainas prezidenta padomnieks Dmytro Litvins sociālajos tīklos noliedz publikācijā minētos faktus. Viņš apgalvo, ka neesot notikušas nekādas sarunas, kas atbilstu Onet.pl publicētajai informācijai, un aicinājis neizplatīt neapstiprinātas ziņas.
Vēlāk ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija paziņoja par gaidāmajām trīspusējām sarunām, kurās plāno piedalīties gan Krievijas, gan Ukrainas prezidenti. Tikšanās paredzēta no 11. līdz 17. augustam, un tai jau ir apstiprināta vieta Apvienotajos Arābu Emirātos. Putins atzīmējis, ka šāda tikšanās varētu notikt, ja tiks radīti atbilstoši apstākļi.
Iepriekš arī “Bloomberg” ziņoja, ka Tramps gatavojas apspriest pamieru un teritoriju jautājumus ar Putinu, taču detaļas netika atklātas. Putins savukārt ir izteicies, ka Krievija ir gatava pārtraukt karadarbību, ja Ukraina izvada savus karaspēkus no vairākām austrumukrainas teritorijām, ko Maskava jau ir iekļāvusi savā konstitūcijā, lai gan tās vēl pilnībā nekontrolē.
Šī ziņa raisa daudz jautājumu par karadarbības iespējamo iznākumu un starptautisko sabiedrību iesaisti konfliktā. Laiks rādīs, vai slepenās sarunas pāraugs ilgtermiņa risinājumā, vai arī tas ir vēl viens posms sarežģītajā Krievijas un Ukrainas attiecību vēsturē.