2000, 7000 vai 10 000? Zinātnieki precīzi nosaukuši to, cik soļu dienā nepieciešams veikt, lai uzlabotu veselību un zaudētu lieko svaru 0
Cilvēki jau sen cenšas atrast ideālu skaitli tam, cik soļu dienā vajadzētu noiet, lai būtu vesels, dzīvotu ilgāk un pat zaudētu svaru. Daudziem prātā nāk populārais mērķis – 10 000 soļu dienā, taču tikai retais zina, ka šis skaitlis radies 1960. gados Japānā kā mārketinga triks pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm, nevis kā zinātniski pamatots ieteikums.
Britu izdevums The Telegraph apkopojis vairākus vērienīgus pētījumus, lai noskaidrotu – cik tad soļu patiesībā ir pietiekami, lai uzlabotu veselību un zaudētu lieko svaru.
2000–3000 soļi dienā – sirds veselības pamats
Saskaņā ar vienu no līdz šim lielākajiem pētījumiem, kurā tika pētīta ilgtermiņa saikne starp soļu skaitu un veselību, kurā tika apkopoti dati no vairāk nekā 111 000 cilvēku, zemākā veselības ieguvumu robeža ir no 2000 līdz 3000 soļiem dienā.
Pētījuma dati liecina, ka, sperot 2517 līdz 2735 soļus dienā, sirds un asinsvadu slimību risks samazinās par 11 procentiem, salīdzinot ar tiem, kuri ikdienā sper vien 2000 soļu.
4000 soļi, lai samazinātu demences risku
Saskaņā ar to pašu pētījumu, 4000 soļu noiešana dienā var par 20 procentiem samazināt priekšlaicīgas nāves risku no jebkuras hroniskas slimības, īpaši, ja esat pusmūža cilvēks. Bet tikpat svarīgi ir tas, ka tas spēj samazināt kognitīvo spēju pasliktināšanās risku.
Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 78 000 britu vecumā no 40 līdz 79 gadiem, atklājās , ka 3800 soļu dienā ir minimālais fizisko aktivitāšu daudzums, kas nepieciešams garīgās veselības uzturēšanai. Tika konstatēts, ka cilvēkiem, kuri katru dienu vidēji nogāja 4000 soļu, risks saslimt ar demenci samazinājās par 25%.
7000 soļi, lai samazinātu depresijas risku
Jaunā metaanalīzē , kurā tika apkopoti dati no 33 dažādiem pētījumiem, kuros piedalījās gandrīz 100 000 cilvēku, atklājās, ka tiem, kas dienā veica 7000 soļu, bija par 31 % mazāks depresijas risks. Vidēji 7126 soļu dienā samazina sirds slimību risku par 51%, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri dienā noiet vien 2000 soļu.
Kāpēc tiekties uz 10 000 soļiem dienā?
Dažos pētījumos ir atklāts, ka aptuveni 9800 soļu dienā ir “optimālā fizisko aktivitāšu deva”, lai samazinātu demences risku, savukārt citos pētījumos ir atklāts, ka aptuveni 8800 soļu dienā par 60 procentiem samazina dažādu slimību izraisītu priekšlaicīgas nāves risku.
Cik soļus dienā vajadzētu spert, lai zaudētu svaru?
Lai zaudētu svaru ar soļošanas palīdzību, ieteicamais daudzums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – tavas ēdienkartes, ķermeņa svara, vecuma un vispārējā fiziskā stāvokļa. Tomēr ir daži skaidri orientieri, pie kuriem vari pieturēties:
1. 8000–12 000 soļu dienā – tas ir visbiežāk minētais ieteicamais apjoms, kas palīdz veidot kaloriju deficītu un veicina tauku dedzināšanu.
2. 10 000 soļu dienā ir labs mērķis vairumam cilvēku – tas var palīdzēt sadedzināt apmēram 300–500 kalorijas dienā.
3. Ja mērķis ir aktīvi tievēt, tad svarīgi arī, lai daļa no šiem soļiem būtu ar ātrāku tempu vai iekļautu kāpšanu pa trepēm vai nelielus kāpumus, kas sadedzina vairāk kaloriju.