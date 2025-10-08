Foto: Pexels,com

Attiecības reti beidzas pēkšņi – daudz biežāk mīlestība izdziest pakāpeniski. Tomēr sievietes bieži cer, ka tas ir tikai grūts periods vai stress darbā. Taču ir brīži, kad jāsaprot – vīrietis vairs nejūt to pašu, ko agrāk. Lūk, piecas pazīmes, kas var liecināt, ka viņa jūtas ir atdzisušas.

1. Viņš vairs neizrāda interesi par tavu dzīvi

Kad vīrietis mīl, viņu patiesi interesē viss, kas notiek ar sievieti – kā viņai iet darbā, kā viņa jūtas, kas viņu satrauc vai iepriecina. Kad mīlestība sāk zust, šī interese pazūd. Viņš vairs nejautā, neklausās, vai atbild ar vienzilbes frāzēm. Sarunas kļūst virspusējas un tukšas.

2. Viņš izvairās no kopīga laika

Agrāk viņš meklēja iespējas būt kopā – tagad viņš tās meklē, lai nebūtu. Sākas aizbildinājumi: “Esmu noguris”, “Draugi jau sen gaida”, “Nav noskaņojuma”. Ja vīrietis regulāri izvēlas visu, tikai ne tevi, tā ir skaļa zīme, ka viņš emocionāli ir attālinājies.

3. Fiziskā tuvība kļūst reta vai mehāniska

Mīlestībā ķermenis runā pats par sevi – pieskārieni, skatiens, maigums. Kad šīs lietas pazūd vai kļūst formālas, tas bieži nozīmē, ka arī jūtas ir izzudušas. Ja vīrietis vairs nevēlas būt tuvumā, viņš, iespējams, jau ir attālinājies arī sirdī.

