VIDEO. Šis triks 50 gadus bija aizliegts! ASV daiļslidotājs Maļiņins paveic teju neiespējamo un visa arēna uzgavilē
ASV daiļslidotājs Iļja Maļiņins Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs izpildīja atmugurisko salto – elementu, kas bija aizliegts gandrīz 50 gadus, jo Starptautiskā slidošanas savienība to uzskatīja par pārāk bīstamu sportista veselībai, vēsta LTV.
Lūk viņa priekšnesums, kurā redzams bīstamais triks.
Jau ziņots, ka Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās šodien Latvijas sportisti startēs distanču slēpošanā, biatlonā, daiļslidošanā un skeletonā.
Kā pirmie plkst. 12.45 pēc Latvijas laika distanču slēpotāji Valdifjemmē startēs desmit kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu. Turpinājumā plkst. 15 Anterselvā desmit kilometru sprinta sacensības sāks biatlonisti.
Skeletonā Kortīnā d’Ampeco plkst. 17 sacensības sāks Marta Andžāne, kura aizvadīs pirmos divus braucienus, bet plkst. 20.30 pēdējos divus no četriem braucieniem aizvadīs Emīls Indriksons. Milānā plkst. 20 sāksies izvēles programma daiļslidošanā, kurā startēs Deniss Vasiļjevs.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Distanču slēpošanā startēs visi trīs Latvijas pārstāvji šajā sporta veidā – Raimo Vīgants, kā arī debitanti Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis. Vīgantam, kurš piedalījās arī skiatlonā, šīs būs trešās sacensības šajās Olimpiādē.
Arī biatlonā desmit kilometru sprintā uz starta izies visi četri latvieši – Andrejs Rastorgujevs ar debitantiem Renāru Birkentālu, Edgaru Misi un Rihardu Lozberu. 20 kilometru individuālajā distancē Rastorgujevam un Birkentālam bija piektajā desmitā slēpošanas ātrumā, taču, pateicoties labākai šaušanai, augstāk bija Birkentāls – viņiem attiecīgi 31. un 41. vieta.
Līdzšinējās trīs olimpisko spēļu sprinta sacensībās Rastorgujevs labāko rezultātu sasniedza 2014. gadā, kad izcīnīja 16. vietu.
Rezultāti sprintā lielākoties noteiks Latvijas biatlonistu turpmākās izredzes piedalīties sacensībās ar kopēju startu, kurās šobrīd viens no tuvākajiem rezervistiem ir Birkentāls.
Skeletonā, kur Latvijas sportisti ir vieni no jaunākajiem sacensību dalībniekiem, Andžāne piedzīvos debiju, bet Indriksons noslēgs sacensības, kurās pēc diviem braucieniem ir 17. pozīcijā. Pirmo reizi šajā gadsimtā olimpisko spēļu skeletonā nestartē neviens no brāļiem Dukuriem, tiesa, Martins palīdz Lielbritānijas izlasei, kuras viens no sportistiem Mets Vestons ir līderis pēc diviem braucieniem.
Skeletona sacensību norisi gan aizēnojusi Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir “pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām”.
Piektdien savas trešās olimpiskās spēles noslēgs daiļslidotājs Vasiļjevs, kurš pēc īsās programmas ir 17. vietā. Debitantam Fediram Kuļišam sacensības noslēdzās pēc īsās programmas, kurā viņš bija pirmspēdējā, 28. pozīcijā.
Vasiļjevs iepriekšējās divās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.