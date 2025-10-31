Trešā reize vienas nedēļas laikā! Polijas iznīcinātāji atkal pārtver Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras 0
Polijas iznīcinātāji trešo reizi šonedēļ pārtvēruši un pavadījuši Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras.
Divi Polijas iznīcinātāji “MiG-29” piektdienas rītā pavadīja Krievijas lidmašīnu “Iļušin Il-20” saskaņā ar NATO procedūrām, platformā “X” paziņoja Polijas armija. Tā arī publiskoja fotogrāfiju, kurā Krievijas lidmašīna redzama virs jūras.
Armijas paziņojumā norādīts, ka Krievijas izlūklidmašīna lidoja starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un ar izslēgtu retranslatoru, tādējādi potenciāli apdraudot gaisa satiksmi.
Šis ir trešais šāds incidents šonedēļ. Ceturtdien divi Polijas iznīcinātāji netālu no Polijas Baltijas jūras piekrastes pārtvēra Krievijas kara lidmašīnu “Il-20”, kas arī lidoja ar izslēgtu retranslatoru un bez lidojuma plāna. Līdzīgs incidents notika arī otrdien.
“Polijas armija ir pilnīgā kaujas gatavībā un efektīvi reaģē uz visām Krievijas provokatīvajām darbībām,” piektdien paziņoja virspavēlniecība.