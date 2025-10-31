Ilustratīvs foto. F-16 iznīcinātājs.
Ilustratīvs foto. F-16 iznīcinātājs.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Trešā reize vienas nedēļas laikā! Polijas iznīcinātāji atkal pārtver Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras 0

LETA
20:31, 31. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas iznīcinātāji trešo reizi šonedēļ pārtvēruši un pavadījuši Krievijas izlūklidmašīnu virs Baltijas jūras.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Pretrunīgi vērtētais Latvijas oligarhs Ainārs Šlesers…” lietuvieši drosmīgi nosauc iemeslu, kāpēc Latvija izstājas no konvencijas 40
Lasīt citas ziņas

Divi Polijas iznīcinātāji “MiG-29” piektdienas rītā pavadīja Krievijas lidmašīnu “Iļušin Il-20” saskaņā ar NATO procedūrām, platformā “X” paziņoja Polijas armija. Tā arī publiskoja fotogrāfiju, kurā Krievijas lidmašīna redzama virs jūras.

Armijas paziņojumā norādīts, ka Krievijas izlūklidmašīna lidoja starptautiskajā gaisa telpā bez lidojuma plāna un ar izslēgtu retranslatoru, tādējādi potenciāli apdraudot gaisa satiksmi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā
“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai
TV24
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus
“Polijas piloti pārtvēra un identificēja ārvalstu lidmašīnu un pēc tam to pavadīja saskaņā ar NATO procedūrām,” un gaisa telpa virs Polijas netika pārkāpta, paziņoja Polijas armija.

Šis ir trešais šāds incidents šonedēļ. Ceturtdien divi Polijas iznīcinātāji netālu no Polijas Baltijas jūras piekrastes pārtvēra Krievijas kara lidmašīnu “Il-20”, kas arī lidoja ar izslēgtu retranslatoru un bez lidojuma plāna. Līdzīgs incidents notika arī otrdien.

“Polijas armija ir pilnīgā kaujas gatavībā un efektīvi reaģē uz visām Krievijas provokatīvajām darbībām,” piektdien paziņoja virspavēlniecība.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Visi spēki gatavi tūlītējai reaģēšanai!” Polija gaisā pacēlusi reaktīvos iznīcinātājus
Polijā atceļ nodokļus un ļaus ģimenēm mēnesī ietaupīt simtiem eiro, Latvijā – demogrāfijas krīzi lāpa ar tukšiem solījumiem
“Tas parāda, kāds haoss valda armijā.” Polijas izgāztuvē uziet slepenus militāros dokumentus ar norādēm, kā rīkoties kara gadījumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.