Baltijas jūrā nejauši atrasta viena no senākajām megastruktūrām Eiropā







Baltijas jūrā atklāts akmens laikmeta mūris, kas varētu būt senākā cilvēku uzbūvētā megastruktūra Eiropā, raksta izdevums “The Guardian”.

Mūra siena, kas stiepjas gandrīz kilometru gar jūras gultni Meklenburgas līcī, tika pamanīta nejauši.

Rūpīgāk pārbaudot struktūru, atklājās aptuveni 1400 mazāki akmeņi, kas, šķiet, bija novietoti tā, lai savienotu gandrīz 300 lielākus laukakmeņus, no kuriem daudzi bija pārāk smagi, lai tos varētu pārvietot cilvēku grupas.

Pētnieki pieļauj, ka mūri, kas tagad atrodas 21 metru dziļumā, uz ezera vai purva piegulošās zemes pirms 10 000 gadiem ir uzcēluši mednieki-vācēji.

Būves mērķi ir grūti apstiprināt, taču pētnieki pieļauj, ka tas varētu būt kalpojis medniekiem, lai palīdzētu tiem ierobežot ziemeļbriežu ganāmpulkus.

Mūra unikālās īpašības, piemēram, tā izmērs, 971 metru garā forma un apzināts akmeņu izvietojums, padara maz ticamu, ka šī struktūra ir veidojusies dabisku procesu, piemēram, cunami vai ledāju kustības, rezultātā.

Sienas leņķis, kas lielākoties ir zemāks par 1 metru, maina virzienu, saskaroties ar lielākiem laukakmeņiem, kas liecina, ka mazāku akmeņu grupas ir apzināti izvietotas, lai tās savienotu kopā. Tiek uzskatīts, ka kopumā izmantotie akmeņi sver vairāk nekā 142 tonnas.

Ja mūris patiešām kalpoja kā sens medību ceļš, tad tas pastāvēja pirms jūras līmeņa celšanās aptuveni pirms 8500 gadiem. Tas padara to par vienu no senākajiem zināmajiem medību arhitektūras paraugiem pasaulē un, iespējams, dod tiesības to dēvēt par senāko cilvēka veidoto megastruktūru Eiropā.