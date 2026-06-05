VIDEO. Kuri ir visgrūtāk izrunājamie vārdi latviešu valodā? Japānis Masaki atklāj savu TOP 5 0

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LA.LV
23:14, 5. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Sociālo tīklu zvaigzne un Latvijā slavenākais japānis Masaki Nakagava kārtējo reizi licis pasmaidīt saviem sekotājiem, šoreiz daloties ar video, kurā atklāj savu personīgo TOP 5 ar visgrūtāk izrunājamajiem vārdiem latviešu valodā. Kā izrādās, mūsu mīļie „š”, „ķ” un „šč” skaņu salikumi ārzemniekiem var kļūt par īstu mēles mežģi.

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Savu topu Masaki iesāk ar visai garšīgu, bet izrunas ziņā izaicinošu vārdu – godpilnajā 5. vietā viņš ierindojis vārdu „šķiņķmaizīte”. Lai gan šis gardums daudziem ir brokastu klasika, japāņa mēlei divu mīkstināto līdzskaņu savienojums sākumā nav bijis nekāds vieglais uzdevums. Soli augstāk, 4. vietā, atrodas darbības vārds „šķirstīt”, kas atkal liek cīnīties ar viltīgo „šķ” kombināciju. Savukārt topa 3. vietā Masaki licis vārdu „šķebinošs” – vārdu, kas ne tikai grūti izrunājams, bet arī pašam runātājam liek burtiski saviebties.

Tuvojoties topa virsotnei, 2. vietā ierindojies kāds labi zināms dzīvnieks – tas ir „bruņurupucis”. Bet kas gan varētu būt pirmajā vietā, apsteidzot visas iepriekš minētās izrunas briesmas? Daudzi varbūt domātu par slaveno „šaursliežu dzelzceļu”, taču Masaki absolūtajā 1. vietā ir ierindojis vārdu „pašpārliecinātība”.

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Tikmēr video komentāros sekotāji aktīvi metušies papildināt Masaki sarakstu, piedāvājot savus variantus, kas ārzemniekiem (un reizēm pat vietējiem) varētu samežģīt mēli. Kā īsti pārbaudījumi komentāros tiek minēti tādi vārdi kā „pretpulksteņrādītājvirziens”, „šaursliežu dzelzceļš” un vienkārši „dzelzceļš”.

Tāpat pie sarežģītajiem piemēriem pieskaitīti vārdi „ērkšķogas”, „nepiespiestāks”, „šķūnis”, „šļupsti”, „strebjamais”, „skursteņslauķis” un vēl viena brokastu klasika – „ķilavmaize”.

Kuri vārdi latviešu valodā Jums sagādā vislielākās grūtības?

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