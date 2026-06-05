Aiz aizzīmogotām durvīm slēpās neparasta darbnīca: viss beidzās ar sprādzienu un smagiem apdegumiem 0
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, kādā daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Purvciemā naktī noticis sprādziens, pēc kura viens cilvēks ar smagiem apdegumiem nogādāts slimnīcā. Kaimiņi stāsta, ka dzīvokļa saimnieks tajā bija ierīkojis nelielu darbnīcu un nodarbojās ar stikla apstrādi, taču kādā brīdī viss beidzās ar skaļu blīkšķi, kas satricināja arī apkārtējos iedzīvotājus.
Vienas no dzīvokļa durvīm Dzelzavas ielas deviņstāvu namā šobrīd ir aizzīmogotas ar Valsts policijas uzlīmi. Kaimiņi stāsta, ka aiz tām bijusi ierīkota neliela darbnīca, kurā dzīvokļa saimnieks nodarbojies ar dekoratīvu stikla izstrādājumu veidošanu.
Savukārt vietējais iedzīvotājs Miroslavs atceras, ka sprādziens atskanējis vēlā naktī.
“Plkst. 1.00 bija sprādziens. Šeit kaimiņš, trešajā stāvā, dzīvo tieši virs viņa. Un viņš saka, ka naktī, plkst. 1.00, bija tikai “bum”. Viņam pat dīvāns nedaudz nodrebēja. Tur no rīta gulēja mazs gāzes balons. No tā bija šļūtene. Vismazākais, 25 litri, zaļā krāsā,” stāsta Miroslavs.
Pēc sprādziena notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, kuri likvidēja ugunsgrēku, kas bija pārņēmis dzīvoklī esošās mantas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā raidījumam norādīja, ka liesmas izdevies nodzēst aptuveni stundas laikā, bet negadījumā cietis viens cilvēks.
Pēc sākotnējās informācijas, atrastās vielas apkārtējiem bīstamību neradīja un bija saistītas ar stikla apstrādes procesu, tāpēc nama iedzīvotāju evakuācija nebija nepieciešama.
Notikušā apstākļus skaidro Valsts policija. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, pašlaik nav ziņu, ka sprādziens būtu radījis apdraudējumu citiem nama iedzīvotājiem.
Plašāk skaties video: