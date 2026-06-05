FOTO: ekrānuzņēmums/”Degpunktā”

Aiz aizzīmogotām durvīm slēpās neparasta darbnīca: viss beidzās ar sprādzienu un smagiem apdegumiem 0

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LA.LV
21:39, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, kādā daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Purvciemā naktī noticis sprādziens, pēc kura viens cilvēks ar smagiem apdegumiem nogādāts slimnīcā. Kaimiņi stāsta, ka dzīvokļa saimnieks tajā bija ierīkojis nelielu darbnīcu un nodarbojās ar stikla apstrādi, taču kādā brīdī viss beidzās ar skaļu blīkšķi, kas satricināja arī apkārtējos iedzīvotājus.

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Vienas no dzīvokļa durvīm Dzelzavas ielas deviņstāvu namā šobrīd ir aizzīmogotas ar Valsts policijas uzlīmi. Kaimiņi stāsta, ka aiz tām bijusi ierīkota neliela darbnīca, kurā dzīvokļa saimnieks nodarbojies ar dekoratīvu stikla izstrādājumu veidošanu.

“Vienu dienu bija visas specvienības atbraukušas un viss. Izlikt no dzīvokļiem neizlika,” raidījumam stāsta kāds nama iedzīvotājs.
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Savukārt vietējais iedzīvotājs Miroslavs atceras, ka sprādziens atskanējis vēlā naktī.

“Plkst. 1.00 bija sprādziens. Šeit kaimiņš, trešajā stāvā, dzīvo tieši virs viņa. Un viņš saka, ka naktī, plkst. 1.00, bija tikai “bum”. Viņam pat dīvāns nedaudz nodrebēja. Tur no rīta gulēja mazs gāzes balons. No tā bija šļūtene. Vismazākais, 25 litri, zaļā krāsā,” stāsta Miroslavs.

Pēc sprādziena notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, kuri likvidēja ugunsgrēku, kas bija pārņēmis dzīvoklī esošās mantas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā raidījumam norādīja, ka liesmas izdevies nodzēst aptuveni stundas laikā, bet negadījumā cietis viens cilvēks.

Cietušais vidēji smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Kā “Degpunktā” stāsta vietējie iedzīvotāji, arī pēc ugunsgrēka notikuma vietā ilgstoši strādājuši dažādu dienestu pārstāvji.

Pēc sākotnējās informācijas, atrastās vielas apkārtējiem bīstamību neradīja un bija saistītas ar stikla apstrādes procesu, tāpēc nama iedzīvotāju evakuācija nebija nepieciešama.

Neoficiāli zināms, ka cietušais ir aptuveni 35 gadus vecs vīrietis, kurš guvis apmēram 30% ķermeņa apdegumu. Valsts Apdegumu centrā apstiprināts, ka pacients tur ārstējas, taču plašāki komentāri par viņa veselības stāvokli netiek sniegti.

Notikušā apstākļus skaidro Valsts policija. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, pašlaik nav ziņu, ka sprādziens būtu radījis apdraudējumu citiem nama iedzīvotājiem.

Plašāk skaties video:

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