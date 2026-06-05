VIDEO. “Nav ne griķu, ne makaronu, ne cukura.” Degvielas trūkums Krimā pāraug haosā 2
Okupētajā Krimā līdztekus degvielas krīzei sāk saasināties arī problēmas ar pārtikas piegādēm. Benzīna trūkums ir traucējis preču transportēšanu, un vairākās pussalas apdzīvotajās vietās veikalu plaukti kļūst arvien tukšāki.
Krimas iedzīvotāji sociālajos tīklos publicē video, kuros redzama situācija veikalos. Vienā no ierakstiem, kas filmēts 4. jūnijā, redzami pustukši lielveikala plaukti un vairāku ikdienā pieprasītu produktu trūkums.
В Крыму пустые полки, гречка, консервы — всё по классике.
Официальные дурачки, конечно, рассказывают, что «паники нет» и складов хватит на сто лет. Но крымчане — люди опытные. Они прекрасно понимают: мост перекрывают, прилеты по нефтебазам , логистическая ниточка с материком… pic.twitter.com/i2EqT78SSZ
— Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) June 5, 2026
“Nav palikuši beramie griķi, tikai maisiņos. Arī rīsu praktiski nav, un makaroni gandrīz visi ir izpirkti. Nav arī cukura. Teica, ka stundas laikā izpirktas divas paletes, palicis tikai rafinētais cukurs. Arī sāls praktiski nav, salīdzinot ar parastu dienu. Cilvēki jūk prātā,” stāsta balss aizkadrā.
Tikmēr sociālajos tīklos turpina parādīties video ar garām automašīnu rindām pie degvielas uzpildes stacijām.
КРЫМ.
МОСКО-ФАШИЗМ 2026
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Стабильные очереди на АЗС в Крыму.
Так же участились случаи, когда люди кидают машины на дороге ибо банально не как вернуть с домой. pic.twitter.com/cjG69ML2tp
— ХАРКІВ_ДВИЖУХА (@KHARKIV28085927) June 5, 2026
Savukārt okupācijas administrācija aicinājusi autovadītājus neveidot garas rindas uz lielceļiem degvielas uzpildes staciju tuvumā, vienlaikus brīdinot par iespējamu administratīvo atbildību.
Situācija kļuvusi tik saspringta, ka vietējie iedzīvotāji sākuši ziņot arī par degvielas zādzībām. Sociālajos tīklos izplatīti brīdinājumi autovadītājiem neatstāt automašīnas bez uzraudzības.
Notiekošais apstiprina, ka degvielas deficīts okupētajā Krimā sāk ietekmēt ne tikai transporta nozari, bet arī ikdienas preču pieejamību, radot arvien lielāku satraukumu vietējo iedzīvotāju vidū.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.