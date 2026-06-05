Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto: Unsplash.com

VIDEO. “Nav ne griķu, ne makaronu, ne cukura.” Degvielas trūkums Krimā pāraug haosā 2

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LA.LV
18:01, 5. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Okupētajā Krimā līdztekus degvielas krīzei sāk saasināties arī problēmas ar pārtikas piegādēm. Benzīna trūkums ir traucējis preču transportēšanu, un vairākās pussalas apdzīvotajās vietās veikalu plaukti kļūst arvien tukšāki.

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Krimas iedzīvotāji sociālajos tīklos publicē video, kuros redzama situācija veikalos. Vienā no ierakstiem, kas filmēts 4. jūnijā, redzami pustukši lielveikala plaukti un vairāku ikdienā pieprasītu produktu trūkums.

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“Nav palikuši beramie griķi, tikai maisiņos. Arī rīsu praktiski nav, un makaroni gandrīz visi ir izpirkti. Nav arī cukura. Teica, ka stundas laikā izpirktas divas paletes, palicis tikai rafinētais cukurs. Arī sāls praktiski nav, salīdzinot ar parastu dienu. Cilvēki jūk prātā,” stāsta balss aizkadrā.

Tikmēr sociālajos tīklos turpina parādīties video ar garām automašīnu rindām pie degvielas uzpildes stacijām.

Savukārt okupācijas administrācija aicinājusi autovadītājus neveidot garas rindas uz lielceļiem degvielas uzpildes staciju tuvumā, vienlaikus brīdinot par iespējamu administratīvo atbildību.

Situācija kļuvusi tik saspringta, ka vietējie iedzīvotāji sākuši ziņot arī par degvielas zādzībām. Sociālajos tīklos izplatīti brīdinājumi autovadītājiem neatstāt automašīnas bez uzraudzības.

“Esiet uzmanīgi, neatstājiet savas automašīnas ārpus pagalma, jo cilvēki zog benzīnu,” teikts vienā no publicētajiem video.

Notiekošais apstiprina, ka degvielas deficīts okupētajā Krimā sāk ietekmēt ne tikai transporta nozari, bet arī ikdienas preču pieejamību, radot arvien lielāku satraukumu vietējo iedzīvotāju vidū.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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