Nosaukta Krievijas nopietnākā problēma: tā ir vēl ļaunāka par degvielas krīzi un panākumu trūkumu frontē 0
Žurnālists un politikas komentētājs Ivans Jakovina norāda, ka Krievijas pašreizējā situācija ir daudz sarežģītāka, nekā to atspoguļo atsevišķas krīzes, piemēram, degvielas trūkums vai problēmas militārajā frontē. Viņa ieskatā galvenā un visbīstamākā problēma ir finanšu resursu izsīkums, par to tiek spriests portālā Dialog.ua.
Jakovina savā YouTube kanālā uzsvēra, ka Krievijas ekonomika šobrīd atrodas ļoti saspringtā stāvoklī un tai trūkst līdzekļu, lai vienlaikus uzturētu gan karu, gan iekšējo ekonomisko stabilitāti.
Viņš atsaucās uz medijiem, tostarp aģentūras Bloomberg ziņoto, ka Krievijas Centrālā banka un Finanšu ministrija esot brīdinājušas valsts vadību par ekonomikas vājumu un ierobežotajām iespējām turpināt karu esošajā apjomā.
Pēc Jakovinas teiktā, Kremlis esot saņēmis signālus, ka situācija kļūst kritiska, taču politiskā reakcija uz tiem neesot pietiekama.
“Putins pieprasa atrast naudu, bet tas nav iespējams bez objektīviem resursiem un reālām ekonomiskām iespējām,” viņš norāda, uzsverot, ka problēma nav tikai politiskos lēmumos, bet arī fiziskajā resursu trūkumā.
Viņš arī atzīmē, ka budžeta samazinājumi nemilitārajās jomās varētu radīt nopietnas sekas atsevišķiem reģioniem, tostarp Krimai un Azovas reģionam, kur piegāžu traucējumi varētu ietekmēt ikdienas dzīvi.
Jakovina uzsver, ka Krievijas problēma nav vienkārši īstermiņa finanšu grūtības, bet sistēmisks resursu trūkums, kas ietekmē gan ekonomiku, gan kara spējas.
Pēc viņa domām, neatkarīgi no Kremļa centieniem ignorēt negatīvos signālus, realitāte kļūst arvien grūtāk apejama, un ekonomiskie ierobežojumi arvien vairāk nosaka valsts rīcības iespējas.