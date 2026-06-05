Ekrānuzņēmums no “X”/ Clash Report

Šorīt NATO dalībvalsts ostā nokritis drons – varasiestādes ieviesušas “sarkano” reaģēšanas plānu 60

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LETA/LA.LV
13:53, 5. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā fiksēta jūras drona eksplozija. “Jūras drons šorīt, 5. jūnijā, tika atklāts Konstancas civilajā ostā, tas pašiznīcinājās ap plkst. 10.30 pēc vietējā laika, neviens cilvēks nav cietis,” teikts Rumānijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

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Ziņu aģentūra “Agerpress” vēsta, ka pēc drona atrašanas ap plkst. 6 ārkārtas dienesti norobežoja tā atrašanās vietu un evakuēja cilvēkus.

Konstancas osta pēc drona eksplodēšanas tika steidzami evakuēta, vēsta izdevums “Digi24”.

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Incidents notika netālu no Konstancas ostas 77.-78. piestātnēm. Varasiestādes ieviesušas “sarkano” reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta, un vietējiem iedzīvotājiem tika ieteikts meklēt patvērumu.

Avots “Digi24” pastāstīja, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa.

“Digi24” raksta, ka drons bija ukraiņu un tajā atradās vairāki desmiti kilogramu sprāgstvielu. Tā detonācija nebija kontrolēta. Pagaidām nav zināms, kā drons nokļuva Rumānijas ostā.

Ārkārtas situāciju departamenta vadītājs Raeds Arafats preses konferencē paziņoja, ka iesaistīti helikopteri, lai meklētu citus iespējamos dronus, un ka iestādes izsūtījušas iedzīvotājiem brīdinājumus ar īsziņām.

“Pastāv iespēja, ka tur var būt vēl citi droni,” viņš sacīja. “Mēs neesam panikā. Tie ir preventīvi pasākumi. Ja ir vēl citi droni, mēs vēlamies pārliecināties, ka nenotiks vēl viens sprādziens teritorijā, kur cilvēki nav evakuēti.”

Ukrainas karaflote apstiprināja, ka incidentā bija iesaistīts tās drons. “Veicot uzdevumus Melnās jūras operatīvajā zonā, viens no Ukrainas Jūras spēku bezpilota kuteriem ienaidnieka radioelektroniskās cīņas līdzekļu ietekmē zaudēja kontroli un nokļuva pie Rumānijas krastiem,” teikts Ukrainas Jūras spēku paziņojumā.

Rumānijas prezidents Nikušors Dans sacīja, ka tiesībaizsardzības un drošības dienesti pirms sprādziena “rīkojās ātri un preventīvi” un ka prioritāte ir dzīvību aizsardzība un ostas infrastruktūras drošība.

“Ņemot vērā militāro konfliktu uz robežas, ir acīmredzams, ka drošības vide, kurā mēs atrodamies, ir jutīga, tāpēc mēs saglabāsim augstu modrības līmeni,” viņš sacīja, piebilstot, ka šis incidents ir “tiešas sekas agresijas karam, ko Krievija izvērsusi pret Ukrainu”.

Naktī uz 29. maiju Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos, ievainojot divus cilvēkus.

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