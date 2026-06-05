“Neradiet sajūtu, ka mēs visi gaidām draudzību ar Krieviju.” Vadims Bogdanovs publicē atklātu vēstuli Rosļikovam 0
Jau vēstījām, ka bijušais partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs nesen devās uz Baltkrieviju, kur piedalījās intervijās un pauda viedokli par Latvijas attiecībām ar kaimiņvalstīm. Viņa izteikumi izraisījuši plašas diskusijas gan politiķu, gan sabiedrības vidū.
Tagad publiski Rosļikovu uzrunājis Daugavpils teātra aktieris Vadims Bogdanovs. Viņa ieraksts sociālo mediju platformā “Facebook” guvis plašu rezonansi, un komentāru sadaļā daudzi atzīst, ka aktieris vārdos ietērpis to, ko domā daļa Latvijas iedzīvotāju.
Kāds komentētājs raksta: “Skaisti pateikts… Cerams, ka vairākums Latvijas krieviski runājošo tā domā kā jūs.”
Vadims raksta:
“Aleksej, sveiki.
Rakstu jums kā Latvijas krievvalodīgajam iedzīvotājam. Būsim godīgi: es neesmu visas krievvalodīgās Latvijas pārstāvis, un nevaru runāt visu to cilvēku vārdā, kuri šeit dzīvo un runā krieviski. Bet jūs arī neesat Latvijas pārstāvis Baltkrievijā.
Protams, var runāt par sevi, par savu partiju, par atbalstītājiem, bet Latvija tevi tur nesūtīja… un krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji arī.
Man ir svarīgi to pateikt ne tikai jums, bet arī tiem cilvēkiem Baltkrievijā un Krievijā, kuri var skatīties uz jums un domāt, ka jūs runājat lielas Latvijas daļas vārdā.
Nē. Tā nav taisnība. Tālu no visiem Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem viņu vārdā vēlas runāt par draudzību ar Krieviju un Baltkrieviju, it kā problēma būtu tā, ka Latvija kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas draudzēties.
Pieļauju, ka esot Latvijā, visu pa tiešo nevarētu pateikt…. Vienā no jūsu intervijām jūs teicāt, ka jūs neuztrauc tas, ko dara kaimiņš, ka jums tas nav svarīgi.
Ja Krievija tev nav agresors, pasaki to tieši… Labprāt dzirdētu tavu stāstu par cīņas odiem. Par neonacistiem. Par NATO, kas, iespējams, piespieda Krieviju uzbrukt. Par briesmīgajiem Rietumiem. Par to, ka vainīga pati Ukraina. Par to, ka Krievija nevienu nenogalina, bet tikai glābj visus… Es tiešām gribu redzēt, vai tu pats spēj tam noticēt? Vismaz uz kādu laiku, kā jūs runājat? Vai vari sevi pārliecināt par šo “cīnās ar odiem” esamību…
Kamēr jūs to nevarat pateikt, jūs mums piedāvājat ļoti dīvainu lietu: “Draudzēsimies ar tiem, kas nogalina.”
Jūs ticat dialogam… draudzībā, mierā… Un mēģiniet pārliecināt Krieviju rādīt piemēru. Lai viņa pārtrauc nogalināt ukraiņus, izvest karaspēku no svešas zemes, pārtrauc draudēt kaimiņiem. Latvijai izskaidrot, ka ar kaimiņiem ir jādraudzējas. Īpaši no Baltkrievijas… grūtāk Krievijai paskaidrot, ka nenogalini kaimiņus.
Ar to tu sāc. Līdz tam nedrīkstam runāt Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju vārdā. Neradiet sajūtu, ka mēs visi šeit vienkārši sēžam un gaidām, kad kāds atkal piezvanīs, lai draudzētos ar Krieviju un Baltkrieviju. Nē, Aleksej. Ne visi no mums gaida. Daudziem no mums ir lieliska izpratne par notiekošo.
Ja vēlies, lai tev tic kā miera politikai, sāc vienkārši: pasaki skaļi, ka Krievija uzbruka Ukrainai, tad paskaidro Krievijai, ka kaimiņus nenogalina.
Kad iespējams, nāc. Paklausīsimies. Un pagaidām… Ej ellē ar tevi.
Latvijas krievvalodīgais iedzīvotājs.”
Aktiera ieraksts izraisījis plašu atsaucību. Daudzi komentētāji pauduši atbalstu viņa teiktajam, uzsverot, ka Latvijas krievvalodīgo kopiena nav viendabīga un ka ne visi piekrīt Rosļikova paustajām idejām par attiecībām ar Krieviju un Baltkrieviju.