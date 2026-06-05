Māris Kučinskis.
Māris Kučinskis.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Kučinskis Kulbergam: Vai nu tu diktēsi savu dienas kārtību vai arī notikumi tevi nesīs, ka nezināsi, kur diena, kur nakts 0

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LA.LV
17:42, 5. jūnijs 2026
Viedokļi

Kādus padomus saņēmis premjers Andris Kulbergs, vai budžets būs atklātāks un kā risināt uzticības krīzi – par to TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saruna ar finanšu ministru Māri Kučinski (AS), kurš pats savulaik, no 2016.-2019.gadam, bija Latvijas Republikas Ministru prezidents.

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Kučinskis Kulbergam pēc apstiprināšanas premjera amatā devis vairākus padomus. “Brīdināju viņu no daudzām lietām, kas tagad notiek. Kalendārs aizpildās uz mēnesi, bet pats galvenais – nevis atrast, kurš pie tevis nāks, bet, godīgi sakot, tikt vaļā, no tiem, kas nāk bez iemesla,” vaļsirdīgi stāsta Kučinskis, piebilstot: “Vai nu tu diktēsi savu dienas kārtību vai arī notikumi tevi nesīs un nodiktēs, ka tu beigās nesaproti, kur ir diena un kur nakts.”

Uz jautājumu par budžeta pārskatīšanu, Kučinskis norāda, ka nekas nav neiespējams. “Jā, ir ļoti daudz sasolīti brīnumi. Es vien varu solīt, ka budžets būs stipri atklātāks, varēs diskutēt. Mēs nevaram iet uz lieliem brīnumiem, jo tas prasa procesu. Neslēpšu, ka, mēs, piemēram, no paša sākuma bijām pret, ka tiek izveidota KEM ministrija (Klimata un enerģētikas ministrija), jo galvenais jau ir padarītais darbs, nevis forma, bet tas toreiz bija Kariņa kunga untums, kaut kur Briselē bija sadzirdējis, ka tas darbosies…”

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Finanšu ministrs spriež, ka no šīs ministrijas varētu atteikties, taču tas prasa laiku, bet tā kā līdz Saeimas vēlēšanām rudenī laika nav daudz, pašreizējā valdība to varētu nepagūt izdarīt. “Un, ja tu nevari procesu pabeigt, ir tikai ļoti liels risks, ka uztaisīsi haosu, un tad atnāks nākamā valdība un teiks, ka mums vēl 17.ministriju vajag…”

Intervija ar Māri Kučinski TV24 ēterā šovakar pl 21:03!

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