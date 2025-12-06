Ķirsis par nelaimes novēršanai domātiem norobežojumiem Daugavmalā Rīgā: Tīšiem gadījumiem stabiņi nepalīdzēs 19
Pēc traģiskā negadījuma, kas notika Rīgā, Daugavmalā, kad kāda sieviete ar savu auto tīšuprāt iebrauca upē, Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja teica, ka šajā vietā pie Akmens tilta būtu jānovieto metāla stabi, jo šis neesot vienīgais gadījums.
Vai ir jāmaina kaut kādā veidā ielu infrastruktūra šajā vietā, šo jautājumu TV24 raidījums “Ziņu TOP. Rīga runā” uzdeva Vilnim Ķirsim, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam (JV).
“Jautājums patiesībā ir šāds – kādēļ šī mašīna ir iebraukusi upē? Ja tas ir bijis kaut kāds nodoms, kā mēs esam dzirdējuši plašsaziņas līdzekļos, tad droši vien stabiņi nepalīdzēs,” saka Ķirsis.
Viņam nākot prātā cits gadījums: “Automašīnai bija aizmirsts uzlikt rokas bremzi, un tad tā ieripoja Daugavā – šādiem gadījumiem gan tie varētu palīdzēt.” Tāpēc Ķirsis uzskata, ka būtu vērts uzlikt šādus bolardus vai kādus masīvākus stabiņus gadījumiem, kad šādas lietas notiek netīšām.
“Ja kāds tur tīšām ir mēģinājis iebraukt, tad visdrīzāk stabiņi nepalīdzētu,” lēš Rīgas vicemērs.