Ekrānšāviņš no “X”

Strīds tviterī: “Kāpēc lai savu preci atdotu lētāk, ja ir pieteikusies pircēja, kura maksā vairāk?” 1

LA.LV
18:46, 6. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Tirgošanās internetā nu ir kļuvusi par ikdienu – daudzi cilvēki pērk un pārdod visu, sākot no bērnu drēbēm līdz mēbelēm un tehnikai. Parasti viss notiek vienkārši – atrodi preci, sarunā cenu, un šķiet, ka darījums jau noslēgts.

“Nespēju izskaidrot, cik pazemota jūtos…” Stradiņa slimnīcas paciente milzīgo maksu par autostāvvietu uzskata par necilvēcīgu 116
Kokteilis
TESTS. Decembra laimes cepumiņi: izvēlies vienu un saņem mazu pareģojumu pirmajam ziemas mēnesim
Kokteilis
Šos ēdienus ir aizliegts likt uz galda Vecgada vakarā: Uguns zirgs būs dusmīgs!
Lasīt citas ziņas

Iedomājies situāciju – tu esi vienojusies ar pārdevēju par konkrētu summu, jau gaidi tikšanos vai izsūtīšanu, bet pēkšņi tev uzraksta: “Atvainojiet, bet ir uzradusies cita pircēja, kas piedāvā vairāk.” Un reizēm pārdevējs pat aicina tevi piemaksāt – gluži kā izsolēs.

Te nu rodas jautājums – cik ētiski ir šādi darīt? Vai ir pareizi likt jau salīgtajam pircējam maksāt vairāk tikai tāpēc, ka kāds cits ir “pārsitis cenu”? Vai tas ir tirgus un tirgus noteikumos katrs pats nosaka savas preces vērtību? Vai tomēr ir jābūt arī cilvēcībai un jāgodā tas, ko esat jau sarunājuši?

CITI ŠOBRĪD LASA
Šausmas Ropažu novadā: “Airbnb” viesi izdemolē viesu māju un apdraud saimnieku dzīvību
Izgāzusies “ekspedīcija” no Latvijas uz Krieviju: vīrietim ar zeķēs ievietotiem baložiem liek atgriezties mājās
“Viņš ir neprognozējams…” Trampa vecākais dēls atklāj, uz ko viņa tēvs būtu gatavs

Šādas situācijas internetā notiek bieži – un tās parasti atstāj rūgtumu. Pircēji jūtas piemānīti, bet pārdevēji mēdz aizbildināties ar “tā ir tirgošanās”. Lūk, vietnē “X” izvērtusies diskusija tieši par šo tēmu. Komentāri ir no abām viedokļa pusēm – gan pircēju, gan pārdevēju atbalstoši.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Rīga un metro. Patiesi interesanti fakti par to, kā varēja būt, bet – nav
Veselam
Kas notiek šo cilvēku prātos!? “Jaunas sievietes nāk ar milzīgiem, izčūlojušiem krūts vēžiem ar metastāzēm…”
VIDEO. Šausmīgi un līdz sirds dziļumiem – skumji. “Jaunā paaudze zāģē… Tieši tāpat viņi darīs arī visas citas lietas dzīvē!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.