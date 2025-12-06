Strīds tviterī: “Kāpēc lai savu preci atdotu lētāk, ja ir pieteikusies pircēja, kura maksā vairāk?” 1
Tirgošanās internetā nu ir kļuvusi par ikdienu – daudzi cilvēki pērk un pārdod visu, sākot no bērnu drēbēm līdz mēbelēm un tehnikai. Parasti viss notiek vienkārši – atrodi preci, sarunā cenu, un šķiet, ka darījums jau noslēgts.
Iedomājies situāciju – tu esi vienojusies ar pārdevēju par konkrētu summu, jau gaidi tikšanos vai izsūtīšanu, bet pēkšņi tev uzraksta: “Atvainojiet, bet ir uzradusies cita pircēja, kas piedāvā vairāk.” Un reizēm pārdevējs pat aicina tevi piemaksāt – gluži kā izsolēs.
Te nu rodas jautājums – cik ētiski ir šādi darīt? Vai ir pareizi likt jau salīgtajam pircējam maksāt vairāk tikai tāpēc, ka kāds cits ir “pārsitis cenu”? Vai tas ir tirgus un tirgus noteikumos katrs pats nosaka savas preces vērtību? Vai tomēr ir jābūt arī cilvēcībai un jāgodā tas, ko esat jau sarunājuši?
Šādas situācijas internetā notiek bieži – un tās parasti atstāj rūgtumu. Pircēji jūtas piemānīti, bet pārdevēji mēdz aizbildināties ar “tā ir tirgošanās”. Lūk, vietnē “X” izvērtusies diskusija tieši par šo tēmu. Komentāri ir no abām viedokļa pusēm – gan pircēju, gan pārdevēju atbalstoši.
Mmmm, kā tad!
Man piesakās pacients.Pierakstu.Nosaucu cenu. Tad zvana nākošais.Saku,vsp,vietu nav,bet,ja maksāsiet vairāk,tad varat nākt tā ptra vietā. Viņš piekrīt. Kad abi atnāk,ssku/upsī,tam pirmajam. Godīgi & skaidri nokomucitēts taču,ne?
Šeit tiek jaukts vienas reizes darījums ar ierasto biznesu.
Ierastajā biznesā tarifi parasti tiek pārrēķināti reizi gadā.
Vienas reizes darījumā cena tiek noteikta tikai šim konkrētajam darījumam. Ja tā ir noteikta pārāk zema, piesakās vairāk gribētāju.
Domāju šoreiz vrbt arī ne, slēgta grupa. Bet nekad jau nevar zināt.
Laikam 🤷♀️ Tikai tad būtu vietā uzreiz rakstīt – vairāksolīšana.
Kāpēc tad nevarētu?
VID dati par vidējiem atalgojumiem tavā un visās pārējās (izņemot retajās) profesijās ir publiski pieejami.
Tas ir tavs atskaites punkts. Un tālāk jau atkarīgs no tevis pašas, cik labi mācēsi savu laiku pārdot.
Ticu. Bet krāmu tirgus tomēr tad vajadzētu sadalīt – izsuldinātā cena & vairāksolīšana.
Gan kā pircējai, gan kā pārdevējai tas liekas normāli. Nav jau veikals. Tirgus cena veidojas no pieprasījuma un piedāvājuma attiecības. Un pārdevēja ļoti pieklājīgi izskaidroja radušos situāciju.
Ja noteikta cena, tad tā nevar darīt, pirkums notiek brīdī, kad vienojās ar pirmo pircēju. Piedāvājums jāņem ārā vai ar atzīmi Pārdots, ja nu gadījumā ar apmaksu kas aizķeras, nākošajam varbūt būs iespēja. Ja vairāksolīšanas modelis, tad gan. Par 8 eur tāds nesmukums…
