Artis Pabriks, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs, TV24 raidījumā “Preses klubs” asi kritizē Rīgas domes ieceri 11. novembra krastmalā uzstādīt metāla stabiņus, norādot uz neprofesionālu un ideoloģisku pilsētas pārvaldīšanas pieeju, kas pēc viņa domām nerisina problēmu būtību.

Pabriks, komentējot ziņu, ka Rīgas dome krastmalā plāno uzstādīt metāla stabiņus, pauž, ka viņu izbrīna veids, kā mūsu valsts pārvaldes sistēma, kas šajā gadījumā ir Rīgas dome, vispār risina jautājumus. “Es atļaušos būt nepieklājīgs un teikt, ka man tas atgādina ļoti lielu neprofesionalitāti. Tas ir tāpat kā kasīt kreiso ausi ar labo roku vai celt māju nevis no pamatiem, bet no jumta,” salīdzina Pabriks.

Viņš skaidro, ka, ja notiek kāds nelaimes gadījums un politiķi nezina, ko darīt, tad viņi risina acīmredzamo lietu. Šajā gadījumā cilvēks iebrauca Daugavā, un politiķu plāns, lai šāda nelaime neatkārtotos, ir uzlikt gar krastu stabiņus. “Varbūt Rīgas dome varēja saņemt tās intelektuālās drumslas un nevis pārvaldīt pilsētu ideoloģiski, bet pārvaldīt saimnieciski,” stāsta Pabriks.

Viņaprāt, šajā gadījumā vajadzēja sākt nevis ar stabu uzstādīšanu, bet domāt, kā satiksmes plūsmu novirzīt prom no krastmalas. Viņš nav apmierināts ar pilsētā notiekošajiem remontdarbiem. Piemēram, Dzirnavu ielu, kura šobrīd tiek remontēta. Izskatās, ka tur būs arī riteņbraucēju josla, bet nav skaidrs, kur tiks liktas mašīnas. Vēl viņš min Vanšu tilta remontdarbus, kuru laikā plānots samazināt satiksmes plūsmu par trešdaļu. Bet kas notiks ar stratēģisko mezglu – tiltu –, Pabrikam nav skaidrs, jo satiksmes plūsma uz tilta nemazināsies.

Viņš stāsta, ka problēmas tiek risinātas skaisti, nevis strukturāli. “Ja šādi turpināsies Rīgas pārvaldīšana, kas ir nevis saimnieciska, bet ideoloģiska, nevajag brīnīties, ka arvien vairāk cilvēku apsvērs balsot, piemēram, par Šleseru, jo mūsu valstī vienkārši nav saimnieciskas pieejas,” uzskata Pabriks.

