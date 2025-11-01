“Banda no 8 necilvēkiem smagi piekāva jaunieti” – Rīgas centrā noticis brutāls uzbrukums 0
Piektdienas vakarā ap plkst. 20 Rīgas centrā, ātrās ēdināšanas restorāna “McDonald’s” telpās, noticis vardarbīgs incidents, kurā astoņu personu grupa smagi piekāvusi kādu jaunieti, teikts sociālajā tīklā “Threads” publicētā ierakstā, uz ko reaģējusi Valsts policija.
Jaunietis ar gūtām traumām nogādāts slimnīcā, taču vēl divi puiši, kuri centušies palīdzēt, arī guvuši traumas. Sitēji esot aizbēguši.
Valsts policija, atbildot uz ierakstu, paziņojusi, ka ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, tiek skaidroti notikušā apstākļi un iesaistītas personas.
Cilvēki komentāros spriež, vai tiešām par nozieguma pastrādāšanu grupā uzsākts vien administratīvā pārkāpuma process, tikmēr citus šokē fakts, ka šāda veida incidenti var notikt publiskā vietā – citu cilvēku klātbūtnē.