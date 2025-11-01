Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: dpa/Scanpix/LETA

“Banda no 8 necilvēkiem smagi piekāva jaunieti” – Rīgas centrā noticis brutāls uzbrukums 0

LA.LV
22:03, 1. novembris 2025
Ziņas Krimināls

Piektdienas vakarā ap plkst. 20 Rīgas centrā, ātrās ēdināšanas restorāna “McDonald’s” telpās, noticis vardarbīgs incidents, kurā astoņu personu grupa smagi piekāvusi kādu jaunieti, teikts sociālajā tīklā “Threads” publicētā ierakstā, uz ko reaģējusi Valsts policija.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Šis ir jūsu mēnesis! 3 zodiaka zīmes, kas novembrī peldēsies naudā
No 1.novembra jauni noteikumi depozīta dzērienu iepakojumu nodošanā: kā tie ietekmēs tavu maciņu?
Lasīt citas ziņas

Jaunietis ar gūtām traumām nogādāts slimnīcā, taču vēl divi puiši, kuri centušies palīdzēt, arī guvuši traumas. Sitēji esot aizbēguši.

Valsts policija, atbildot uz ierakstu, paziņojusi, ka ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, tiek skaidroti notikušā apstākļi un iesaistītas personas.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Meža zvēri pārsteidz maratona skrējējus – sportisti spiesti dalīt trasi ar briežu baru
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj ģeniālu triku, kā tikt vaļā no liekiem traukiem un, iespējams, no draugiem
Putins ļoti baidās: tikai viena lieta var izraisīt masu nemierus visā Krievijā, un ukraiņi viņus tam gatavo

Cilvēki komentāros spriež, vai tiešām par nozieguma pastrādāšanu grupā uzsākts vien administratīvā pārkāpuma process, tikmēr citus šokē fakts, ka šāda veida incidenti var notikt publiskā vietā – citu cilvēku klātbūtnē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Vispirms uz mūsu soliņa tiek mesta nūja, cimdi un tad lido arī ķivere…” Ķekavas komanda komentē asiņaino kautiņu Latvijas amatieru hokeja spēles laikā
VIDEO. Ne tikai bumbiņas lidoja… “Pārāk lēna” golfa spēle pārvēršas kārtīgā dūru cīņā
VIDEO. Festivāla “Summer Sound” apsargs nogāž gar zemi jaunieti un ar kāju iesper tam pa seju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.