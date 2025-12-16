Sieviete, vīrietis, biroja darbinieks, pedants? Vai pastāv “klasiskais” migrēnas slimnieks 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
21:55, 16. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Migrēna ir daudz vairāk nekā tikai galvassāpes — tā ir neiroloģiska slimība, kas var būtiski ietekmēt ikdienu. Tā bieži izpaužas ar pulsējošām sāpēm vienā galvas pusē, ko pavada slikta dūša, jutība pret gaismu un skaņām. Vai pastāv kādi kopsaucēji, piemēram, dzimums, vecums, kādas blakusslimības, kas veido “klasika migrēnas slimnieka” profilu?

Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Apstiprināts galējais prāmja “Estonia” katastrofas cēlonis. Tas ir negaidīts 24
Eiropa ir brīdināta! Krievijas “Pastardienas radio” pārraida 15 šifrētus ziņojumus; pieminēta arī Latvija 90
Lasīt citas ziņas

“Klasiskais migrēnas pacients ir sieviete vai vīrietis kalsnas ķermeņa uzbūves, ļoti jutīgs un emocionāls, kuram ir ap 20-40 gadi, nodarbojas ar biroja darbu vai saspringtu darbu ar klientiem, šī vide lielākajai pacientu daļai izraisa migrēnu,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.

Mēdz būt saspringtas attiecības ar kolēģiem, jo nākas atrunāties un pamatot savu pašsajūtu, kuru neviens nesapratīs. Tiek kavēts darbs un atrunājas ar dažādiem iemesliem kāpēc nevarēs doties uz kolēģu pasēdēšanas pasākumu ārpus darba.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ar centieniem atvieglot policijas darbu no šodienas Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt “Whatsapp” lietotnē
Krimināls
VIDEO. Melnā trešdiena uz Latvijas ceļiem: bojā gājusi jauna meitene, un sarkanās liesmās degusi automašīna
Veselam
Zinātnieki noskaidrojuši četrus vienkāršus ieradumus, kas var “atjaunināt” cilvēka smadzenes līdz pat astoņiem gadiem

Pedantiskas dabas, darbaholiķi ar augstu atbildības sajūtu. Vēlme būt pirmajiem, būt komandas vadītājiem un pierādīt sevi kolektīvam un vadītājiem.

“Visbiežāk arī sievietes, kurām ir divi bērni, kuriem ir bieža slimošana bērnudārzā, mājas darbos atbildīga un čakla, māja vienmēr būs tīra un sakārtota. Savas migrēnas sāpes bieži slēpj, necenšas apkārtējiem skaidrot iespējamos migrēnas simptomus,” viņa norāda.

Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Zaudēju redzi, puse ķermeņa tirpst, dienām vemju!” Laine publiski uzrunā VM, lai tā saprastu, ka migrēna nav “vienkārši galvassāpes”
“Vienu dienu es pamodos ar migrēnu, un tā nekad pilnībā nepārgāja,” Lailas stāsta par laikapstākļu ietekmi uz veselību
Veselam
Vai pret migrēnu palīdz arī bezrecepšu medikamenti?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.