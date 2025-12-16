Migrēna ir daudz vairāk nekā tikai galvassāpes — tā ir neiroloģiska slimība, kas var būtiski ietekmēt ikdienu. Tā bieži izpaužas ar pulsējošām sāpēm vienā galvas pusē, ko pavada slikta dūša, jutība pret gaismu un skaņām. Vai pastāv kādi kopsaucēji, piemēram, dzimums, vecums, kādas blakusslimības, kas veido “klasika migrēnas slimnieka” profilu?
“Klasiskais migrēnas pacients ir sieviete vai vīrietis kalsnas ķermeņa uzbūves, ļoti jutīgs un emocionāls, kuram ir ap 20-40 gadi, nodarbojas ar biroja darbu vai saspringtu darbu ar klientiem, šī vide lielākajai pacientu daļai izraisa migrēnu,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
Mēdz būt saspringtas attiecības ar kolēģiem, jo nākas atrunāties un pamatot savu pašsajūtu, kuru neviens nesapratīs. Tiek kavēts darbs un atrunājas ar dažādiem iemesliem kāpēc nevarēs doties uz kolēģu pasēdēšanas pasākumu ārpus darba.
Pedantiskas dabas, darbaholiķi ar augstu atbildības sajūtu. Vēlme būt pirmajiem, būt komandas vadītājiem un pierādīt sevi kolektīvam un vadītājiem.
“Visbiežāk arī sievietes, kurām ir divi bērni, kuriem ir bieža slimošana bērnudārzā, mājas darbos atbildīga un čakla, māja vienmēr būs tīra un sakārtota. Savas migrēnas sāpes bieži slēpj, necenšas apkārtējiem skaidrot iespējamos migrēnas simptomus,” viņa norāda.
