Budanova šāvieni: mērķi ir trīs – Kremlis, partneri un sava drošības sistēma 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, runājot par noklausītajām un nopludinātajām sarunām kara kontekstā, kas pēdējā laikā gana bieži nonākušas publiskajā telpā, vēstīja par Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) vadītāja Kirilo Budanova trīs šāvieniem. “Tos var salīdzināt ar šaušanu no pistoles, kura aprīkota ar klusinātāju. Mērķi – Kremlis, partneri un sava drošības sistēma.”
Pirmais, kas tiek uzsvērts, ka nopludinātās sarunas ir nepārprotams signāls Kremlim – jūs esat zaudējuši savu privātumu.
Slaidiņš skaidro: “Arvien vairāk ir pieņēmumi, ka tomēr šīs sarunas – Jurija Ušakova un Kirila Dmitrijeva – ir nopludinājusi Ukrainas puse. Budanovs, protams, nemin vārdus, bet konteksts ir skaidrs – pēc Ušakova un Dmitrijeva sarunu satura publiskošanas Kremlis ir satraukts. (..) Tas nozīmē, ka GUR, iespējams, ir piekļuve ne tikai “militārajiem ēterviļņiem”. Šis nepārprotami attiecas uz konfidenciāliem civilās valsts kanāliem, kurus parasti kontrolē Federālais apsardzes dienests (FSO) un Federālais drošības dienests (FSB). Līdz ar to Kremlis nekontrolē savus vertikālos komunikācijas kanālus.”
Kas varētu sekot? “Rezultāts būs, iespējams, iekšējā tīrīšana! FSB meklēs “kurmjus”, FSO pārskatīs kriptogrāfiskos moduļus un Krievijas prezidenta administrācija pāries uz kurjerpasta shēmām. Jo nezina jau no kurienes tas nācis. Putins teica, ka tas esot kriminālnoziegums. Skaidrs, ka kāds tur ir aizšāvis garām,” teica Slaidiņš.
“Tas viss, protams, palielinās lēmumu pieņemšana Maskavā, un tieši uz to Budanovs, iespējams, paļāvās. Publisks mājiens – jums nav slēgtu telpu. Saskaņā ar izlūkdienesta loģiku – šāds apstiprinājums tiek sniegts tikai tad, kad manevrs ir pabeigts un piekļuve kanāliem ir stabila, pārbaudīta un dziļa.”
“Rietumu mediji jau ir devuši mājienus, ka informācijas noplūdes par Krievijas miera uzturētāju sarunām varētu būt no Ukrainas struktūrām, un Budanovs apstiprina, ka tas grauj Kremļa naratīvu par vāju Ukrainas izlūkdienestu.
Ir pamats uzskatīt, ka Ukrainas SIGINT, kas ir viena no galvenajām izlūkošanas disciplīnām, kas koncentrējas uz tādu signālu vākšanu un analīzi, kas satur datus vai informāciju, un COMINT, kas ir informācija, kas iegūta no saziņas starp indivīdiem vai indivīdu grupām, padara Ukrainu par unikālu izlūkošanas informācijas sniedzēju.”
Kā trešais punkts tiek minēts signāls Ukrainai.
“Budanovs sniedza operatīvu paziņojumu: “Ukraina redz to, ko Kremlis vēlas slēpt. Mēs zinām, ko jūs sakāt, pat pirms jūs to formalizējat. Jūsu sienas neglabā noslēpumus.””
Rezumējot Slaidiņš pauda, ka tas ir trieciens Krievijas drošības aparātam un, protams, krieviem ir ļoti nepatīkami, ka informācija, kurai jābūt slepenai, tomēr nāk gaismā.