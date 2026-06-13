“Kad beigsies šis absurds?” Izskan kritika par izlaidumu svinēšanu vēl pirms eksāmenu rezultātiem 0

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LA.LV
13:44, 13. jūnijs 2026
Viedokļi

Skatītājs TV24 raidījumā “Dienas personība” aktualizē jautājumu par vidusskolu izlaidumu tradīciju – kāpēc skolēni svin izlaidumu vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas un vai šāda kārtība ir loģiska.

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Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs norāda, ka šī prakse Latvijā veidojusies vēsturiski un skolām joprojām ir zināma brīvība izlaidumu organizēšanā.

Viņš skaidro, ka arī agrāk eksāmenu rezultāti tika saņemti tikai jūlija sākumā, savukārt izlaidumi bieži notika jau pirms tam – pēc skolēnu un vecāku iniciatīvas. Tādējādi izlaidums tika uztverts kā svinīgs notikums, nevis tikai dokumenta saņemšana.

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Rečs arī norāda, ka pastāv dažādas pieejas – daļa skolu izlaidumus rīko pirms rezultātu paziņošanas, bet citas izvēlas svinēt pēc tam, kad saņemti eksāmenu sertifikāti.

Viņaprāt, abas pieejas ir iespējamas, un galvenokārt to nosaka skolas, skolēnu un vecāku izvēle.

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