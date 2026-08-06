“Tas vēl no padomju laikiem…” Šics uzskata, ka policijā joprojām pastāv savstarpēja piesegšana 0

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LA.LV
10:29, 6. augusts 2026
Viedokļi

Pēdējie skaļie notikumi Valsts policijā, kuros iesaistīti paši likumsargi, sabiedrībā raisījuši jautājumus ne tikai par atsevišķu amatpersonu rīcību, bet arī par to, vai policijas sistēmā nepastāv dziļākas problēmas. Katastrofu medicīnas speciālists un Rīgas domes deputāts Mārtiņš Šics uzskata, ka viena no tām varētu būt savstarpējā piesegšana, kuras saknes meklējamas vēl padomju laikos.

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TV24 raidījumā “Preses klubs” Šics atgādināja, ka Latvijā ik gadu pie stūres alkohola reibumā tiek pieķerti aptuveni 2000 autovadītāju. Viņaprāt, tas liecina par plašāku problēmu – sabiedrības attieksmi pret alkohola lietošanu un likumu ievērošanu.

Komentējot neseno gadījumu, kad policijas darbiniece smagā alkohola reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, Šicu īpaši satrauc fakts, ka amatpersona policijā bija nostrādājusi aptuveni 30 gadus.

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Viņaprāt, tas liek domāt, ka problēma varētu būt plašāka par viena cilvēka kļūdu. “Tās reģionālās un savstarpējās piesegšanas no padomju laikiem nav izgājušas,” uzskata Šics.

Viņš savu viedokli pamatoja arī ar personīgu pieredzi. Šics atcerējās gadījumu deviņdesmito gadu sākumā, kad pēc alkohola lietošanas lūdzis policistiem nogādāt viņu mājās, jo pats pie stūres nesēdās. Toreiz policisti bijuši pretimnākoši un pat jautājuši, vai viņš pats varēs iebraukt automašīnu garāžā.

Šics uzsvēra, ka pats nekad nav sēdies pie stūres alkohola reibumā, un norādīja, ka arī mūsdienās pastāv drošas alternatīvas, piemēram, pakalpojumi, kuros divi šoferi nogādā gan automašīnu, gan tās īpašnieku mājās.

Viņaprāt, īpaši svētku laikā sabiedrībai daudz vairāk jādomā par atbildīgu rīcību, jo alkohola lietošana un sēšanās pie stūres joprojām ir viena no nopietnākajām satiksmes drošības problēmām Latvijā.

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