“Uzpildījās” par velti vairākas reizes – policija Rīgā aiztur degvielas zagļus 0
Jūlija beigās Valsts policija Rīgā, Latgales ielā aizturēja divus vīriešus aizdomās par atkārtotām degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijas. Likumsargiem ir informācija, ka aizdomās turētie varētu būt apzaguši arī citas degvielas uzpildes stacijas Rīgā un tās apkārtnē.
Jāpiemin, ka viņu automašīnā tika atrastas narkotiskās vielas, turklāt transportlīdzeklis bija aprīkots ar zagtām numurzīmēm, un tam nebija derīgas tehniskās apskates. Abiem aizdomās turētajiem vīriešiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šā gada 27. jūlijā Valsts policija saņēma informāciju no degvielas uzpildes stacijas (DUS), kas atrodas Rīgā, Krasta ielas apkaimē, par to, ka pirms brīža kāda persona iepildījusi 120 litru degvielas un aizbraukusi, nesamaksājot.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi, apsekojot tuvāko apkārtni, citā DUS pamanīja aprakstam atbilstošu automašīnu “Volkswagen Passat”. Piesaistot papildspēkus, Rīgā, Latgales ielā likumsargi apturēja šo automašīnu un par degvielas zādzību aizturēja divus agrāk sodītus vīriešus, kuri dzimuši 1972. un 1977. gadā. Jaunākais vīrietis jau iepriekš sodīts par degvielas zādzībām no DUS, savukārt viņa līdzdalībnieks – par zādzībām no cita veida tirdzniecības vietām.
1977. gadā dzimušajam automašīnas vadītājam nebija iegūta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, un auto nebija derīgas tehniskās apskates. Policisti arī konstatēja, ka spēkratam ir uzliktas zagtas numurzīmes no cita auto.
Autovadītāja uzvedība liecināja, ka viņš, iespējams, atrodas narkotisko vielu ietekmē. Personas tika nosūtītas alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes veikšanai, un šobrīd tiek gaidīti ekspertīžu rezultāti. Pārbaudot automašīnas salonu, likumsargi tur atrada 0,34 gramus amfetamīna.
Automašīnas salonā, uz aizmugurējā sēdekļa tika konstatēta plastmasas muca, kurā iekšā atradās naftas produkti, kā arī bagāžas nodalījumā bija četras dažāda izmēra kannas ar naftas produktiem. Kopumā izņemts apmēram 400 litru degvielas, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā.
No degvielas uzpildes stacijas drošības darbiniekiem tika noskaidrots, ka 27. jūlijā personas ar minēto automašīnu izdarījušas četras zādzības no degvielas uzpildes stacijas Krasta ielas apkaimē. Taču policija ir noskaidrojusi, ka šīs personas, iespējams, zagušas degvielu arī no citām DUS Rīgas reģionā, izmantojot dažādas zagtas numurzīmes.
Sākotnēji uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 180. panta pirmo daļu – par zādzību nelielā apmērā. Izmeklēšanas gaitā kriminālprocesam tiks noteikta papildu kvalifikācija par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu. Tāpat uzsākts administratīvo pārkāpumu process par automašīnas vadīšanu bez atbilstošām numurzīmēm un derīgas tehniskās apskates.
29. jūlijā abām aizdomās turētajām personām tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.