Foto. pexels.com

Vecmāmiņa pēc slimnīcā pieļautas kļūdas paliek neatgriezeniski sakropļota 0

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LA.LV
10:58, 6. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Kāda Melburnas vecmāmiņa palikusi ar neatgriezeniskām traumām pēc tam, kad slimnīcas darbinieki sajaukuši viņu ar citu pacienti, kurai bija tāds pats vārds, ziņo ārzemju prese.

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Debra Bjūkenana (Debra Buchanan) 23. janvārī tika nogādāta Džoanas Kirneres Sieviešu un bērnu slimnīcā (Joan Kirner Women’s and Children’s Hospital), lai veiktu plānveida procedūru – noņemtu vēža skartu ādas veidojumu iegurņa rajonā.

Taču procedūras laikā viņai tika izņemta liela daļa ārējo dzimumorgānu audu.
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“Viņi pasauca Deboru, un es teicu: “Vai jūs domājāt Bjūkenanu?” Viņi atbildēja: “Ak, jā, derēsiet arī jūs”,” viņa stāstīja raidījumam “A Current Affair”, atstāstot notikušā apstākļus.

“Sieviete blakus man teica: “Es esmu Debora.” Bet viņi atbildēja: “Nē, nē, mēs esam pie pareizās pacientes”,” sacīja Bjūkenana.

Viņa norādīja, ka daudzus gadus strādājusi par zobārsta asistenti un pati nekad pacientus nesauktu tikai vārdā, lai nepieļautu šādas kļūdas.

Pēc operācijas pamodusies un devusies uz tualeti, sieviete sāka stipri asiņot un izsauca medmāsu.

“Viņa ienāca, un es jautāju: “Vai varat paskaidrot, kāpēc es tik ļoti asiņoju?” Viņa atbildēja: “Tas ir daļa no operācijas.” Es jautāju: “Kādas operācijas?” Es teicu: “Man bija paredzēta šī procedūra,” un pieskāros tai vietai – veidojums joprojām bija tur,” stāstīja Bjūkenana.

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