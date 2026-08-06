Vecmāmiņa pēc slimnīcā pieļautas kļūdas paliek neatgriezeniski sakropļota 0
Kāda Melburnas vecmāmiņa palikusi ar neatgriezeniskām traumām pēc tam, kad slimnīcas darbinieki sajaukuši viņu ar citu pacienti, kurai bija tāds pats vārds, ziņo ārzemju prese.
Debra Bjūkenana (Debra Buchanan) 23. janvārī tika nogādāta Džoanas Kirneres Sieviešu un bērnu slimnīcā (Joan Kirner Women’s and Children’s Hospital), lai veiktu plānveida procedūru – noņemtu vēža skartu ādas veidojumu iegurņa rajonā.
“Viņi pasauca Deboru, un es teicu: “Vai jūs domājāt Bjūkenanu?” Viņi atbildēja: “Ak, jā, derēsiet arī jūs”,” viņa stāstīja raidījumam “A Current Affair”, atstāstot notikušā apstākļus.
“Sieviete blakus man teica: “Es esmu Debora.” Bet viņi atbildēja: “Nē, nē, mēs esam pie pareizās pacientes”,” sacīja Bjūkenana.
Pēc operācijas pamodusies un devusies uz tualeti, sieviete sāka stipri asiņot un izsauca medmāsu.
“Viņa ienāca, un es jautāju: “Vai varat paskaidrot, kāpēc es tik ļoti asiņoju?” Viņa atbildēja: “Tas ir daļa no operācijas.” Es jautāju: “Kādas operācijas?” Es teicu: “Man bija paredzēta šī procedūra,” un pieskāros tai vietai – veidojums joprojām bija tur,” stāstīja Bjūkenana.