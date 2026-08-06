“Cilvēki dzīvo tikai centrā, pārējie ir dzimtcilvēki,” rīdzinieks sašutis par pasākumu organizēšanu galvaspilsētā 0
Vasara daudziem asociējas ar festivāliem, koncertiem, pilsētas svētkiem un vakariem brīvā dabā. Šis ir laiks, kad cilvēki vēlas baudīt kultūras un izklaides pasākumus, un nereti valda priekšstats, ka visplašākais piedāvājums pieejams tieši Rīgā. Tāpēc daudzi ļaudis no Latvijas reģioniem dodas uz galvaspilsētu, cerot uz neaizmirstamu pieredzi.
Taču izrādās, ka arī paši rīdzinieki ne vienmēr ir apmierināti ar to, ko piedāvā vasaras pasākumu sezona, un par atsevišķām norisēm neslēpj savu sašutumu. Par to savā “Threads” ierakstā runā Andrejs. Viņš pauž: “Kā jau @riga.lv pieņemts, cilvēki dzīvo tikai centrā, pārējie ir dzimtcilvēki, kuri nav pelnījuši ne infrastruktūru, ne pasākumus.”
Viņš pievienojis arī ekrānšāviņu ar karti, kurā redzami Rīgā notiekošie vasaras pasākumi. Komentāros cilvēki labprāt dalās viedokļos par šo tēmu. Kamēr daļa iedzīvotāju uzskata, ka lielākā daļa nozīmīgāko notikumu joprojām koncentrējas noteiktās pilsētas teritorijās un citviet piedāvājums ir nepietiekams, citi norāda, ka pasākumi regulāri notiek arī ārpus centra, taču par tiem ir jāinteresējas un jāmeklē informācija. Viedokļi dalās arī par to, vai pašreizējais kultūras piedāvājums ir līdzsvarots un vienlīdz pieejams visiem rīdziniekiem.