Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: REUTERS/SCANPIX

Beļģijā uz laiku apturēta gaisa satiksme – zināms, kad tā tiks atjaunota 0

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LETA, LA.lv
16:30, 2. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Beļģijā otrdienas pēcpusdienā kopš plkst. 14 (plkst. 15 pēc Latvijas laika) pilnībā apturēta gaisa satiksme, jo gaisa satiksmes kontrolieri pieteikuši streiku, vēsta ziņu aģentūra “Belga”.

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Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka atcelti visi reisi uz un no Briseles.

Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota plkst. 21 (plkst. 22 pēc Latvijas laika).
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Darbinieki protestē pret apstākļiem, kādos plānots nodot ekspluatācijā gaidāmo digitālo vadības torni Namīrā, kurā no 2027. gada tiks centralizēta Ljēžas un Šarleruā lidostu vadības torņu darbība.

Gaisa satiksmes kontrolieru streika dēļ vairāki reisi tika atcelti vai aizkavēti arī naktī no pirmdienas uz otrdienu.

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