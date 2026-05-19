VIDEO. Neveiksmīga pacelšanās Horvātijā: pasažieru lidmašīna noslīd no skrejceļa un ar dzinēju ietriecas barjerā
Horvātijas pilsētas Splitas lidostā sestdien, 16. maijā, piedzīvots bīstams incidents, kad aviokompānijas „Croatia Airlines” pasažieru lidmašīna pacelšanās laikā negaidīti noskrējusi no skrejceļa. Starptautiskā reisa lidmašīnā „Airbus A220-300”, kurai bija paredzēts doties ceļā no Splitas uz Frankfurti Vācijā, atradās 130 pasažieri un pieci apkalpes locekļi, tostarp divi piloti un trīs stjuarti. Par laimi, negadījumā neviens no klātesošajiem nav guvis traumas.
Gaisa kuģis pacelšanās manevra laikā pēkšņi sasvēries un sācis virzīties pa kreisi, līdz pilnībā pametis asfaltēto skrejceļa daļu un iebraucis tam blakus esošajā zālienā. Incidenta dēļ Splitas lidostā nekavējoties tika izsludināta trauksme, un notikuma vietā operatīvi ieradās glābšanas dienesti un izmeklētāju komandas, uz laiku pilnībā paralizējot lidostas darbu un ietekmējot citu reisu grafikus.
Visi pasažieri no lidmašīnas tika droši evakuēti un nogādāti lidostas terminālī, kur viņiem sniegta nepieciešamā palīdzība un organizētas alternatīvas iespējas, lai turpinātu plānoto ceļu uz Vāciju.
Pašlaik vietējās tiesībsargājošās iestādes un aviācijas eksperti ir uzsākuši oficiālu izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus negadījuma cēloņus. Speciālisti jau ir pabeiguši darbu tieši notikuma vietā un sekmīgi ieguvuši lidmašīnas pilotu kabīnes balss ierakstītāju, kā arī lidojuma datu reģistratoru jeb tā dēvēto „melno kasti”.
Tuvākajā laikā tiks veiktas apjomīgas tehniskās analīzes, jo sākotnējā informācija pagaidām nesniedz atbildi uz jautājumu, kāpēc modernais laineris pacelšanās brīdī pēkšņi kļuvis nevadāms un novirzījies no kursa.