Ekrānuzņēmums no Waze; Pexels

Bēres, kuras neviens neaizmirsīs – visnepiemērotākajā brīdī ar mācītāju notika kas neiedomājams 0

LA.LV
6:45, 6. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Mūsdienās navigācijas lietotnes ir kļuvušas par uzticamiem līdzbraucējiem – tās palīdz atrast ceļu, izvairīties no sastrēgumiem, brīdina par policijas klātbūtni un radariem. Taču reizēm tehnoloģijas izvēlas tieši visnepiemērotāko brīdi, lai par sevi atgādinātu. Kuram gan nav reiz radusies situācija, kad “Waze” rada tik neveiklu situāciju, ka no kauna gribas zemē ielīst?

Sociālo mediju platformā “X” lasāms kāds īpaši amizants, īpaši spilgts stāsts no dzīves ar mācītāju galvenajā lomā. Kāds “X” lietotājs padalījies ar ironijas pilno stāstu.

“Izstāstīja gadījumu iz dzīves: Mācītājs ar auto devies uz nomaļu vietu uz bērēm. Ceļā pārstāj darboties Waze un galā tiek tikai ar vietējo palīdzību. Kad bērēs zārks tikko nolaists kapu bedrē, mācītājam telefonā beidzot “atdzīvojas” Waze, ziņojot: “Jūs esat sasniedzis galamērķi!””

Šis stāsts norezonēja arī ar citiem soctīkla lietotājiem. Cilvēki dalījās ar līdzīgām pieredzēm, kur tehnoloģija izvēlas “runāt” visnepiemērotākajos brīžos. Kāda sieviete atceras, ka tieši kapličā, atvadoties no vecmāmiņas, viņas telefonā atskanējis tas pats “Waze” paziņojums par galamērķa sasniegšanu.

Arī žurnāliste Inga Gorbunova piekrīt, ka gandrīz ikviens cilvēks, kurš savā ikdienā lieto navigācijas lietotnes, būs saskāries ar paziņojumiem visnepiemērotākajos brīžos.

Lai cik precīzas mūsdienās būtu tehnoloģijas, tās joprojām nesaprot cilvēciski jūtīgos brīžus. Un tieši tur arī rodas šie komiskie kontrasti, ikdienas situācijas ar negaidītu humoru un vieglu absurda sajūtu. Navigācija godprātīgi izdara savu darbu, bet dzīve… dzīve visu saliek pavisam citos plauktiņos.

Lai cik ļoti tik neveiklā brīdī gribas ielīst zemē no kauna, pēc laika šādi atgadījumi kļūst par labu anekdoti, ko pastāstīt citiem.

LA.LV Aptauja

Vai jums kādreiz navigācijas lietotne ir "ierunājusies" visnepiemērotākajā brīdī?

  • Jā, un tas bija ļoti neveikli
  • Jā, bet nekaunos par to
  • Nē, nekad man tā nav gadījies
  • Nē, es neizmantoju navigācijas lietotni

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.