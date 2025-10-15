Traģēdija Lietuvā: iedzīvotājs mežā nejauši uziet divus līķus 5
Pirms vairāk nekā 12 stundām Lietuvā, Šauļos, notikusi traģēdija.
Traģēdija notikusi mežā. Portālam “Lrytas.lt” izdevies uzzināt vairāk detaļu par šo šausminošo divu cilvēku nāves gadījumu. Tomēr, kā atzīst policija, šobrīd jautājumu šajā lietā joprojām ir daudz vairāk nekā atbilžu.
48 gadus vecais vīrietis un 41 gadu vecā sieviete tika atrasti otrdienas vakarā, ap pulksten pusdeviņiem, Pakarčiūnu ciema teritorijā — mežainā apvidū, netālu no apdzīvotām vietām. Pakarčiūnus no Šauļiem šķir aptuveni septiņi kilometri.
Abus cilvēkus, guļot uz zemes, nejauši pamanīja garām braucoša apvidus auto vadītājs, kurš nekavējoties izsauca neatliekamās palīdzības dienestus.
Šauļu apgabala galvenās policijas pārvaldes vecākā speciāliste Dovilė Vaitekūnaitė portālam “Lrytas.lt” pavēstīja, ka meža ceļš šajā apvidū ir dubļains, mitrs un grūti izbraucams. Kā norāda policija – mirušie nav bijuši ne ogotāji, ne sēņotāji.