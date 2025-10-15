“Problēma ne tikai naudā!” Staķis atklāj, kāpēc jau 10 gadus pussagruvušais Vanšu tilts turpina apdraudēt dzīvības 16
Rīgas pašvaldība gaida valdības labvēlību, lai saņemtu to naudu, par ko 10 gadus jau tiek diskutēts – beidzot taču jārenovē nelaimīgais Vanšu tilts.
Tas nozīmē, ka rocība tomēr Rīgas pašvaldībai nav tik liela, ka jāņem aizņēmumi, atļaujas papildus kredītam vēl, tad sanāk, ka Rīgai lielajiem attīstības plāniem ir ļoti maz naudas.
“Jā, bet lielos objektos ņemt aizņēmumu ir normāla ierasta prakse. Galvenais ir saskaņot visus lielos aizņēmumus, jo tas ietekmē valsts kopējo aizņēmumu. Kleinbergam ir izdevies finansējumu sagādāt, tikai jāatrod, kas to tiltu remontēs – tas ir bijis visgrūtākais. Mēs ar Kariņa kungu jau bijām vienojušies, ka valdība atbalstīs Vanšu tilta būvniecību, bet 3 gadus nevarēja atrast nevienu, kurš šos darbus veiks, cerams, ka šoreiz būs labāk!” TV24 raidījumā “Ziņu top” stāsta Mārtiņš Staķis, Eiropas Parlamenta deputāts, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (PRO).
Pretendenti Vanšu tilta pārbūvi piedāvā veikt par aptuveni 70 miljoniem eiro, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija.
Šie piedāvājumi ir par aptuveni 30 miljoniem eiro mazāki, nekā pērn saņemtais.
LETA jau ziņoja, ka tilta pārbūves konkursā pieteikušies divi pretendenti.
Piegādātāju apvienība “Vanšu tilts”, kurā ietilpst SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T”” iesniedzis piedāvājumu par 69 802 998 eiro.
Savukārt personu apvienība “BBVA”, kurā ietilpst SIA “Baltijas būve”, SIA “Abora”, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA “Viadukts” un pilnsabiedrība “3A”, piedāvājusi tilta pārbūvi veikt par 70 327 026 eiro.
Jau ziņots, ka pērn rīkotais pirmais tilta pārbūves iepirkums tika pārtraukts, jo pieteicās tikai viens pretendents, kura piedāvājums pārsniedza Rīgas domes finanšu iespējas.
Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, pirmajā konkursā tika iesniegts piedāvājums par aptuveni 100 miljoniem eiro.
Ņemot vērā pirmā iepirkuma rezultātu, tika pārskatītas un precizētas atklāta konkursa nolikuma prasības, lai veicinātu plašāku pretendentu interesi un nodrošinātu lielāku konkurenci.
Kā ziņots, Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot “projektē un būvē metodi”, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Līguma izpildes kopējais termiņš noteikts līdz 36 mēnešiem, no kuriem periods līdz 12 mēnešiem paredzēts projektēšanai, bet līdz 24 mēnešiem – būvdarbiem.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.