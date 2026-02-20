Edvīns Inkēns: Trampa nosacītā šizofrēnija ir apstāklī, ka viņš negrib vienotu Eiropu 0
Šobrīd kara apstākļos Eiropas līderi ir sapratuši, ka par savu drošību būs jārūpējas pašiem – pašiem jāgādā ieroči, jāizstrādā plāni un jābūt gataviem.
“Trampa nosacītā šizofrēnija ir apstāklī, ka viņš negrib vienotu Eiropu, viņam ir daudz labāk ar katru [kontaktēties] atsevišķi, ” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” komentāru sniedz Edvīns Inkēns, politikas vērotājs.
Tajā pašā laikā Trampa paša uzvedība vienojusi Eiropu un pēc trim gadiem, kad militārā infrastruktūra būs attīstīta, nav izslēgts, ka Tramps pēkšņi atkal cienīs un būs sajūsmā par Eiropu.
Plašāk skaties video.