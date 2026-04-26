"Pietiek jau!" Krievijas elite sāk atklāti dumpoties pret Putinu – karš un krīze sašķeļ valsts eliti
Krievijas elite ir neapmierināta ar Putinu un karu Ukrainā: “Pietiek jau, esam karojuši gana ilgi.” Finanšu un politiskā elite Krievijā pirmo reizi atklāti kritizē Kremli un pašu Putinu, sistēmā jau redzamas plaisas.
Noskaņojums Krievijā strauji pasliktinās uz ieilgušā kara Ukrainā un pieaugošās ekonomiskās krīzes fona, raksta The Washington Post. Karš turpinās jau piekto gadu, sarunas ir nonākušas strupceļā, bet ekonomika gada pirmajos divos mēnešos sarukusi par 1,8%.
Putina reitings samazinājies līdz 65,6% – tas ir zemākais rādītājs kopš kara sākuma, par 12 procentpunktiem mazāk nekā janvārī. Šos datus fiksējis valsts socioloģiskais centrs, taču realitātē tie varētu būt vēl sliktāki.
Neapmierinātība ir ļoti augsta. Kāda Krievijas amatpersona, kura vēlējusies palikt anonīma, atzina: “Visiem šķiet, ka tas ilgst ilgāk nekā Lielais Tēvijas karš – un tajā pašā laikā mēs nespējam ieņemt nevienu reģionu.” Cits amatpersona izteicies vēl tiešāk: “Pietiek jau. Jūs esat karojuši pietiekami ilgi.”
Pēdējo nedēļu laikā arī finanšu elite atklāti kritizē ekonomikas pārvaldību – kas agrāk bija neiedomājami. “Neapmierinātība ir ļoti liela,” norāda Tatjana Stanovaja, Kārnegija centra Krievijas un Eirāzijas pētījumu vecākā pētniece. “Karš ieilgst, finanšu problēmas pieaug, un jaunieši ir neapmierināti, ka viņus atdala no ierastās vides sociālajos tīklos. Kur vien paskaties – visur ir problēmas… un pie kā tas viss novedīs, mēs nevaram pateikt.”
Situāciju pasliktina arī citi faktori – Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi piespieduši Krieviju vien aprīlī samazināt naftas ieguvi par 300–400 tūkstošiem barelu dienā. Sankcijas ietekmē iedzīvotāju ienākumus, bet interneta ierobežojumi kaitina jauniešus, kuri pieraduši pie augsta digitalizācijas līmeņa.
Plašu rezonansi izraisījis arī kādas blogeres no Monako video ar kritiku varai, kas savācis 30 miljonus skatījumu – Kremlim nācies uz to reaģēt publiski.