Biedējoša patiesībā par šausmu ciematu Eiropā – tante Zšuži kļuva par “nāves tirgotāju” un pārvēta to par vīriešu kapsētu 0
Mazs Ungārijas ciemats, kur galvenokārt atradās vienstāvīgas privātmājas un laukkopības zemes, paliks vēsturē kā viens no dīvainākajiem slepkavību centriem visā pasaules vēsturē. No 1911. līdz 1929. gadam sievietes visā Nagerēvas un Tiszazugi reģionā izmantoja mājas apstākļos gatavotu arsēna indi, lai atbrīvotos no vīriem, vecākiem, mīļākajiem un bērniem. Dažas meklēja brīvību un atriebību, citām tas bija veids, kā izdzīvot. Par to raksta ziņu portāls “Daily Mail”.
Viss sākās ar sarunām pie virtuves galda, bet pārauga par slepkavību tīklu, kurā tika iesaistītas 43 aizdomās turamās personas. Vismaz 28 nācās stāties tiesas priekšā par vairāk nekā 100 cilvēku nāvi.
Taču patiesais noindēto skaits, iespējams, bija trīs reizes lielāks — policija apgalvoja, ka no indes, iespējams, cietuši pat 300 cilvēku. Vienīgais, kas bija skaidrs — tas nebija vienkārši ciemats. Tā bija kapsēta, ko izveidoja sievietes, kuras iemācījās izdzīvot slepkavojot.
Smags sākums: nāve, alkohols un vardarbība
20. gadsimta sākums Nagerēvā bija skarbs — ciematā bija vairāk lopu nekā cilvēku. Tajā dzīvoja mazāk nekā 1 500 iedzīvotāju, un pat pirms Pirmā pasaules kara skaits saruka.
Ģimenes pelnīja iztiku ar zemkopību. Sievietes uzturēja mājas, strādāja laukā un audzināja bērnus. Vīrieši lielākoties dzēra, kāvās un reizēm pazuda līdz rītam, lai atkoptos no paģirām.
Šajā ciematā alkohols nebija greznība — tas bija nepieciešamība. Gandrīz katrā mājā bija vīna dārzi, un stiprs augļu brendijs plūda kā upes.
No 1911. līdz 1929. gadam desmitiem sieviešu šajos reģionos izmantoja mājās gatavotu arsēnu, lai atbrīvotos no vīriem, vecākiem, bērniem un mīļākajiem. Daudzi vīrieši dzeršanas, vardarbības un kara atstāto seku dēļ bija kļuvuši par tirāniem — ciemā plauka un zēla vardarbība, tostarp seksuāla rakstura, pret sievām. Vīrieši sita sievas un bērnus.
Tante Zšuži
Nagerēvā dzīvoja sieviete, kas piedāvāja risinājumu šai problēmai. Viņu visi sauca par tanti Zšuži. Sieviete bija dzimusi 1862. gadā, un viņa bija ciema vecmāte — stipra, asprātīga sieviete, kas, atšķirībā no vairuma, neievēroja tradicionālās normas. Viņa nebija upuris attiecībās, tā vietā viņa bija šķīrusies.
Ciemata padome viņai piešķīra māju — tajā viņa pieņēma dzemdības, ārstēja slimības, bet vēlāk kļuva par “nāves tirgotāju”.
Virtuvē pie skapja karājās viņas sertifikāts. Uz skapja bija stikla burku rindas — dažas pilnas ar zālēm, citas – ar nāvējošu indi.
Zšuži saprata, ko sievietes ciemā pārdzīvoja, un bija gatava palīdzēt viņām atrisināt viņu problēmas.
Nāves recepte un izmēģinājumi
Zšuži recepte bija vienkārša — viņa ņēma mušu papīra strēmeles, mērcēja tās ūdenī vai etiķī un atstāja ievilkties. Mušpapīrs bija piesūcināts ar arsēnu. Kad tas bija izšķīdis, šķidrums bija caurspīdīgs, bez smaržas un gandrīz nepamanāms.
Viņa dalīja šo indi sievietēm, kurām tas bija vajadzīgs — dažas maksāja ar olām, citas ar taukiem, bet daudzas nemaz nevarēja samaksāt.
Pirmā zināmā slepkavības notika 1911. gadā.
Rozālija Tačeka bija precējusies ar Lajošu, vardarbīgu dzērāju, vairāk nekā 30 gadus. Viņa ilgi pacieta viņa dūres un necenzēto valodu. 1910. gada beigās, kad Lajošs saslima, kaimiņi pamudināja Rozāliju rīkoties.
Viņa devās pie Zšuži, kura iemācīja viņai sagatavot indi. Rozālija septiņas reizes mēģināja nogalināt vīru, bet bez panākumiem. Izmisumā viņa nopirka arsēnskābi, to iemaisīja vīra putrā, un 1911. gada 11. janvārī vīrs nomira.
Pagāja 20 gadi, līdz Rozālija stājās tiesas priekšā un atzina savu noziegumu. Tiek stāstīts, ka tiesā viņa izrādīja perversu lepnumu par slepkavību. Pēc tam Rozālija palīdzēja arī citām sievietēm darīt to pašu.
Nākamajos gados nāves gadījumu skaits pieauga.
Zināšanas izplatījās ātri
Zināšanas izplatījās klusi, bet ātri. Daudzas sievietes, kas zināja, ka nespēj rūpēties par saviem bērniem, sāka indēt arī zīdaiņus. 20. gadu vidū nāve reģionā bija kļuvusi par ikdienišķu parādību, un policija to nepamanīja. Daudziem ārstiem par klusēšanu pat tika dots kukulis.
Kamēr līķi turpināja uzkrāties, anonīmas vēstules ar apgalvojumiem, ka sievietes indē vīrus, sāka pienākt policijas iecirkņos. Lielākā daļa tika ignorēta, līdz 1929. gada jūnijā varas iestādes beidzot sāka rīkoties.
Visa lieta saasinājās, kad kāda sieviete nogalināja savu vīru ar Zšuži un viņas māsas palīdzību. Kad viņa gāja pēc nāves apliecības, reģionālajam ārstam radās aizdomas: pirms nedēļas viņš bija redzējis vīru bez slimības simptomiem.
Tika uzsākta izmeklēšana, un policija arestēja Zšuži. Pēc kāda pāra atzīšanās, ka viņi iepirkuši indi no vecmātes, kļuva skaidrs — jau bija izveidojies liels tīkls.
Zšuži tika atbrīvota pret drošības naudu, bet nezināja, ka tas ir slazds — policija viņu vēroja, sekoja viņas darbībām, lai identificētu citus aizdomās turamos.
Zšuži pēdējie brīži
1929. gada 19. jūlijā, kad policisti ieradās Zšuži mājās, viņa izvilka no kleitas pudelīti ar indi un to iedzēra.
Policija atrada viņu uz grīdas, un viņas ķermeni bija pārņēmuši krampji. Viņi mēģināja iesmidzināt pienu viņas rīklē, cerot, ka viņa izvems indi, bet viņa stingri sakoda zobus. Tika izsaukts ārsts, viņu nogādāja slimnīcā, taču viņa nomira.
Vairākas sievietes no abiem reģioniem tika pieķertas, nopratinātas un ieslodzītas. Beigu beigās 28 cilvēki stājās tiesas priekšā. Piecas sievietes tika notiesātas uz nāvi – viņas tika pakārtas, divām no tām sods tika mīkstināts uz mūža ieslodzījumu.