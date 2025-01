Scanpix/ EPA/SASCHA STEINBACH

Biedējošs pētījums prognozē miljoniem eiropiešu nāvi jau tuvākajos gados Ieteikt







Jauns, šausminošs pētījuma rezultāti paredz, cik daudz cilvēku Eiropā līdz gadsimta beigām mirs no klimata pārmaiņām. Kopumā no līdz 2099. gadam pārmērīga karstuma dēļ ies bojā 5,8 miljoni eiropiešu, to prognozē Londonas Higiēnas un tropiskās medicīnas skolas zinātnieki.

Reklāma Reklāma

Tomēr eksperti brīdina, ka viņu pētījums neietver klimata pārmaiņu izraisīto citu katastrofālo laika apstākļu, piemēram, meža ugunsgrēku un tropisko vētru, ietekmi, tāpēc faktiskā upuru kopsumma būs vēl lielāka.

Lai gan pētnieki atzīst, ka temperatūras paaugstināšanās samazinās cilvēku nāvi no aukstuma, kopumā karstuma izraisīto nāves gadījumu skaita pieaugums līdzsvaros upuru skaitu no nosalšanas, raksta DailyMail.

Barselonā līdz gadsimta beigām būs lielākais ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits, kam sekos Roma un Madride. Tas būs īpaši svarīgi Vidusjūras reģionā, kur, ja nekas netiks darīts, sekas var būt briesmīgas, pētniekus citē portāls.

Jaunajā pētījumā tika analizēti gaisa temperatūras un mirstības datu sakarība, lai prognozētu turpmākos ar temperatūru saistītos nāves gadījumus 854 Eiropas pilsētās no 2015. līdz 2099. gadam. Katrai pilsētai pētnieki izstrādāja “neto” skaitli – karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits mīnus nāves gadījumi, kas “izglābti” no aukstuma.

Saskaņā ar scenāriju, kurā ir lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas (kurā CO2 emisijas līdz 2100. gadam dubultojas) un nav pielāgošanās globālajai sasilšanai, karstuma dēļ Eiropā kopumā būs 5 825 746 nāves gadījumi.

Tomēr tiks novērsti 3 480 336 nāves gadījumi aukstuma dēļ, tādējādi kopējais “tīrais” mirstības līmenis Eiropā līdz 2099. gadam ir 2 345 410.

Pētnieki saka, ka karstuma dēļ Eiropā visneaizsargātākie rajoni būs dienvidi, proti, Vidusjūras reģions un Balkāni.

Tikmēr lielākajā daļā pilsētu Britu salās un Skandināvijas valstīs, piemēram, Londonā, Kopenhāgenā un Stokholmā, nāves gadījumu skaits samazināsies, jo vairāk cilvēku tiks “izglābti” no aukstuma nekā tie, kurus nogalina karstums.

Tādējādi kopējais klimata pārmaiņu izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropā, visticamāk, būtu lielāks, ja tajā tiktu iekļauti tādi notikumi kā klimata izraisīti plūdi un meža ugunsgrēki. Ir vērts atzīmēt, ka pētījums neaplūko globālo ainu, tikai Eiropu.