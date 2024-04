Foto – Anda Krauze

Biezpiena krēms ar zemeņu mērci Ieteikt 2







Autors: Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma Reklāma

Sastāvdaļas

• 200 ml saldā krējuma

• 200 g 5% biezpiena

• 2–3 ēdam­karotes cukura

• naža gals vaniļas cukura

• tējkarote želatīna

• zemenes un citas ogas

Pagatavošana.

Saldajam krējumam pievieno cukuru, vaniļas cukuru vai vanilīnu un saputo. Tad iecilā caur sietu izberztu biezpienu, kā arī pievieno uzbriedinātu un izkausētu želatīnu.

Biezpiena un saldā krējuma masu lej formiņās, kur jau ielikta pamatne. To gatavo, sajaucot baltmaizes rīvmaizi un šokolādes krēmu Nuss.

Formiņas ar biezpiena un saldā krējuma masu uz pāris stundām ievieto ledusskapī, lai sastingst. Krēmu ņem ārā no ledusskapja un izspiež no formiņām. Lai būtu vieglāk to izdarīt, formiņas kādu laiku patur siltā ūdenī. Kārto uz šķīvja, pasniedz ar sablendētām zemenēm un svaigām ogām.