#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @edamskaisti / Facebook
FOTO: @edamskaisti / Facebook
FOTO: @edamskaisti / Facebook

Biezpiena radziņu recepte – vienkārši cepami un mājīgi gardi 0

LA.LV
Mājas Receptes

Šie mīkstie un viegli saldie radziņi ar biezpienu ir īsts mājas klasikas gardums. Maiga mīkla, vienkāršas sastāvdaļas un iespēja pildīt ar marmelādi, riekstiem vai kanēļa cukuru, šī recepte noderēs gan ikdienas našķiem, gan ciemiņu pārsteigšanai ar pašu rokām gatavotu kārumu, recepte no @edamskaisti.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Lasīt citas ziņas

Sastāvdaļas:
1. 180g biezpiena;
2. 2 olas;
3. Ap 350g miltu;
4. 50g sviesta;
5. Ēdamkarote skābā krējuma;
6. Tējkarote sodas;
7. Šķipsniņa vaniļas vai vaniļas cukura;
8. Šķipsniņa sāls.

Pildījums/glazūra:
1. Cukurs/stevija/kanēlis;
2. Marmelādes gabaliņi vai riekstiņi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
6 priekšmeti, kurus nevajadzētu turēt blakus Wi-Fi rūterim – tie bloķē signālu
Noplūdusi informācija par vienošanos, kas varētu mainīt kara gaitu – Ukrainai tā nepatiks
Kokteilis
Fredija Merkūrija meita pirmo reizi pirms skandalozās grāmatas iznākšanas uzrunā pasauli

Pagatavošana:
1. Bļodiņā sajauc biezpienu ar olām, vaniļu, saldinātāju, sāli un samīca viendabīgā masā, tad iemaisa izkausētu sviestu un sāk pakapeniski pievienot miltus.
2. Mīkla ir gatava tad, kad nav pārāk sausa un nav pārāk mitra, bet maiga un nelīpst pie rociņām. Ja gadās mīkla par sausu, iemīca mazliet krējumu.
3. Sadala mīklu divās bumbās. Katru no tām izrullē paplānā aplī, sagriež kā picu 16 šķēlītēs, apkaisa ar cukuru, galos liek marmelādi un no resnākās malas sarullē uz viducī.
4. Katru gabaliņu vēl apkaisa ar glazūru un liek uz cepamā papīra.
5. Cep 175 grādos ap 20min.

Lai labi garšo!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Nedaudz citāds salikums – biezpiena un marcipāna plātsmaize
Receptes
Kartupeļu plācenīši ar biezpiena pildījumu
Receptes
Deserts ar šokolādi un dzērvenēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.