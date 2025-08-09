Biezpiena radziņu recepte – vienkārši cepami un mājīgi gardi 0
Šie mīkstie un viegli saldie radziņi ar biezpienu ir īsts mājas klasikas gardums. Maiga mīkla, vienkāršas sastāvdaļas un iespēja pildīt ar marmelādi, riekstiem vai kanēļa cukuru, šī recepte noderēs gan ikdienas našķiem, gan ciemiņu pārsteigšanai ar pašu rokām gatavotu kārumu, recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 180g biezpiena;
2. 2 olas;
3. Ap 350g miltu;
4. 50g sviesta;
5. Ēdamkarote skābā krējuma;
6. Tējkarote sodas;
7. Šķipsniņa vaniļas vai vaniļas cukura;
8. Šķipsniņa sāls.
Pildījums/glazūra:
1. Cukurs/stevija/kanēlis;
2. Marmelādes gabaliņi vai riekstiņi.
Pagatavošana:
1. Bļodiņā sajauc biezpienu ar olām, vaniļu, saldinātāju, sāli un samīca viendabīgā masā, tad iemaisa izkausētu sviestu un sāk pakapeniski pievienot miltus.
2. Mīkla ir gatava tad, kad nav pārāk sausa un nav pārāk mitra, bet maiga un nelīpst pie rociņām. Ja gadās mīkla par sausu, iemīca mazliet krējumu.
3. Sadala mīklu divās bumbās. Katru no tām izrullē paplānā aplī, sagriež kā picu 16 šķēlītēs, apkaisa ar cukuru, galos liek marmelādi un no resnākās malas sarullē uz viducī.
4. Katru gabaliņu vēl apkaisa ar glazūru un liek uz cepamā papīra.
5. Cep 175 grādos ap 20min.
Lai labi garšo!