Foto: pixabay

Ne soli šodien nevajag atkāpties no saviem principiem! Horoskopi 18.aprīlim Ieteikt







Auns

Šodien daudz no tā, kas ir bijis privāts, kļūs publisks. Tu, protams, par to nepriecāsies, taču būsim godīgi – pats to būsi izraisījis.

Vērsis

Ļauj sev tuvumā būt tādiem cilvēkiem, kas ir spējīgi uzlabot tev garastāvokli. Nevis to sabojāt!

Dvīņi

Ne soli nevajag atkāpties no saviem principiem! Īpaši jau šodien. Principi tev noderēs daudz vairāk nekā tu vari iedomāties.

Vēzis

Tev piemitīs tendence uzņemties vairāk atbildības nekā no tevis tiek gaidīts. Patiesībā tu vispār uzņemsies atbildību par to, par ko nevari būt atbildīgs. Un ļoti veltīgi tu to dari. Par labu tev tas nenāks nevienā brīdī.

Lauva

Tu jutīsies šodien kā skudra, kuru pēta kādā mikroskopā. Visas tavas veiksmes un neveiksmes kāds analizēs, turklāt publiski.

Jaunava

Tu būsi noskaņots ļoti pozitīvi. Taču apkārtējie cilvēki tev sagādās kādus pārbaudījumus. Ja tev izdosies tos izturēt nevis no tiem aizbēgt, tava vērtība viņu acīs pieaugs dubultā.

Svari

Šī ir tieši tā diena, kad tev ir jāmācās no savām kļūdām. Citu kļūdas tev nepalīdzēs – tu izdarīsi to pašu, par ko tevi kāds jau brīdināja.

Skorpions

Centies šodien uzturēt kontaktus ar cilvēkiem un nepārkāpt personīgās robežas. Esi lietišķs, tad viss izdosies pat labāk nekā tu domāji.

Strēlnieks

Pārmaiņas – tā ir laba lieta, ja tās ir uz labo pusi, saprotams. Starp citu, šodien tavā dzīvē tieši tādas arī ir gaidāmas.

Mežāzis

Šī diena ir piemērota tam, lai tu uzsāktu kaut ko jaunu. Drosmīgi vari ķerties klāt visvisādiem projektiem – tie visi tev izdosies!

Ūdensvīrs

Šī diena sola tev dažādus psiholoģiskus pārbaudījumus. Iespējams, sākumā tev tie liksies nepārvarami, tomēr mirkli padomājot tu sapratīsi, ka viss nav nemaz tik traki kā likās.

Zivis

Tavi talanti var pazust nenovērtēti. Nepieciešams tiem pameklēt tādu “vietu”, kur kāds tos novērtēs. Netērē tos pa tukšo!