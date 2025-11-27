“Brauc tā, it kā būtu deviņas dzīvības…” Vai tiešām braukšanas kultūra Latvijā sasniegusi zemāko punktu? 0
Ik pa laikam portālā dalāmies ar situācijām, kuras mūsu lasītāji vai citi aculiecinieki ir piedzīvojuši uz ceļa. Arī statistikas dati par notikušajiem negadījumiem nav iepriecinoši, lai arī par to daudz tiek runāts un veidotas dažādas kampaņas un ierobežojumi. Cilvēku braukšanas kultūra neuzlabojas, par to sākusies diskusija arī sociālajos medijos.
Kintija sociālo mediju platformā “Threads” dalās savos novērojumos par satiksmi. Viņa norāda, ka desmit gadu laikā, īpaši kopš 2018. gada, braukšanas kultūra esot ekstremāli pasliktinājusies. Viņa novērojusi, ka uz apdzīšanu “iziet” automašīnas, kuras nav jaudīgas, un cilvēki brauc tā, it kā tiem būtu deviņas dzīvības.
Viņa piebilst: “Vakar braucu un tik 🤏 tuvu redzēju frontālo sadursmi. Jau atpaliku, sabremzējos, lai pašu neierauj tajā visā… Kas notiek?! Tas ir regulāri šobrīd. Manuprāt, video reģistrators būs “must have”.”
Arī citiem sociālo mediju lietotājiem par šo ir viedoklis un tas tiek pausts komentāru sadaļā.
Arī Dana piekrīt ieraksta autores paustajam viedoklim un atzīstas, ka reizēm “gribas vemt” no braukšanas kultūras Latvijā.
Viņa piebilst, ka viņai automašīnā ir video reģistrators, un no ierakstiem sanāktu vesels kino. Viņa varētu parādīt, kā cilvēki brauc starp diviem auto šosejas vidū un vēl visādas atrakcijas.
Lietotājs ar segvārdu @ed.s911 oponē iepriekš sacīto un apgalvo, ka braukšanas kultūra ir uzlabojusies. Viņš raksta, ka atceras, kā bijis pirms daudziem gadiem.
“Pēc x gadiem atgriezos Latvijā un biju pārsteigts, cik cilvēki pieklājīgi palikuši, salīdzinot pirms brauciena prom no Latvijas. Šobrīd ir pagājis laiks un izskatās vēl labāk. Ir atsevišķi indivīdi, kurus šķiro dabiskā atlase,” viņš piebilst.
Valters atzīst, ka šādas runas par par kritiski zemu braukšanas kultūru viņš dzird nepārtraukti. Viņš gan norāda, ka ir lieta, kas ir mainījusies – satiksme kļuvusi lēnāka.
