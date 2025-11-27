Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Shutterstock

“Brauc tā, it kā būtu deviņas dzīvības…” Vai tiešām braukšanas kultūra Latvijā sasniegusi zemāko punktu? 0

LA.LV
20:07, 27. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Ik pa laikam portālā dalāmies ar situācijām, kuras mūsu lasītāji vai citi aculiecinieki ir piedzīvojuši uz ceļa. Arī statistikas dati par notikušajiem negadījumiem nav iepriecinoši, lai arī par to daudz tiek runāts un veidotas dažādas kampaņas un ierobežojumi. Cilvēku braukšanas kultūra neuzlabojas, par to sākusies diskusija arī sociālajos medijos.

Reklāma
Reklāma
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Veselam
Noteikti nezināji, ka šo 5 augļu mizas ir ēdamas, turklāt tās ir bagātas ar uzturvielām
Lasīt citas ziņas

Kintija sociālo mediju platformā “Threads” dalās savos novērojumos par satiksmi. Viņa norāda, ka desmit gadu laikā, īpaši kopš 2018. gada, braukšanas kultūra esot ekstremāli pasliktinājusies. Viņa novērojusi, ka uz apdzīšanu “iziet” automašīnas, kuras nav jaudīgas, un cilvēki brauc tā, it kā tiem būtu deviņas dzīvības.

Viņa piebilst: “Vakar braucu un tik 🤏 tuvu redzēju frontālo sadursmi. Jau atpaliku, sabremzējos, lai pašu neierauj tajā visā… Kas notiek?! Tas ir regulāri šobrīd. Manuprāt, video reģistrators būs “must have”.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Policija apstādināja, bet nezini kāpēc? Šie varētu būt iespējamie iemesli, kas piesaistīja viņu uzmanību
Zināms, par ko Zelenskis pasniedzis īpašu apbalvojumu Latvijas ārlietu ministrei
Noticis tas, ko daudzi jau paredzēja: mazie veikali spiesti saīsināt darba laiku

Arī citiem sociālo mediju lietotājiem par šo ir viedoklis un tas tiek pausts komentāru sadaļā.

Arī Dana piekrīt ieraksta autores paustajam viedoklim un atzīstas, ka reizēm “gribas vemt” no braukšanas kultūras Latvijā.

“Es ar saviem 300 zirgiem tā nebraucu. Nezinu, mazvērtības komplekss vai kas? Vai tiešām visu laiku kaut ko kavē? Slidens vai lietus, vai migla, brauc kā dzīvību loterijā vinnējuši,” norāda Dana.

Viņa piebilst, ka viņai automašīnā ir video reģistrators, un no ierakstiem sanāktu vesels kino. Viņa varētu parādīt, kā cilvēki brauc starp diviem auto šosejas vidū un vēl visādas atrakcijas.

Laima dalās savā pieredzē: “Vakar fūre tā dzina citu fūri, ka man bija jāmirkšķina, jāpīpina un jāmet pa mēmajiem, lai netiktu izlīmēta pret asfaltu.”

Lietotājs ar segvārdu @ed.s911 oponē iepriekš sacīto un apgalvo, ka braukšanas kultūra ir uzlabojusies. Viņš raksta, ka atceras, kā bijis pirms daudziem gadiem.

“Pēc x gadiem atgriezos Latvijā un biju pārsteigts, cik cilvēki pieklājīgi palikuši, salīdzinot pirms brauciena prom no Latvijas. Šobrīd ir pagājis laiks un izskatās vēl labāk. Ir atsevišķi indivīdi, kurus šķiro dabiskā atlase,” viņš piebilst.

Valters atzīst, ka šādas runas par par kritiski zemu braukšanas kultūru viņš dzird nepārtraukti. Viņš gan norāda, ka ir lieta, kas ir mainījusies – satiksme kļuvusi lēnāka.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai tev ir videoreģistrātors?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Policija Ropažu novadā aptur autovadītāju, kurš braucis ar 205 km/h
“Vai var man kāds paskaidrot, kāpēc?” Sandis pauž neizpratni par novēroto autovadītāju paradumu, iestājoties vēsākam laikam
“Autovadītāju medicīniskā komisija ir absolūts “scam”!” Cilvēki dalās pieredzē un atklāj, ko patiesībā piedzīvo pārbaudēs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.